Gustavo Petro revivió la pelea por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: “Construyeron una especie de Chapinero imperial”

El mandatario aseguró que los municipios del departamento deben responder a “caprichos codiciosos”.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 10:20 p. m.
Gustavo Petro revivió la pelea por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
Gustavo Petro revivió la pelea por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Foto: NurPhoto via Getty Images

Gustavo Petro, presidente de la República, revivió su pelea contra la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca desde su cuenta de X, criticando la falta de consultas para asociar municipios del departamento.

Comenzó recordando “el plebiscito que acabó la violencia liberal/conservadora que había dejado 300.000 campesinos asesinados“.

En tono sarcástico, dijo que las consultas “no sirven para nada” y luego agregó que precisamente por eso no avanza el proyecto de unificación de Cundinamarca y Bogotá.

“Seguro que las consultas no sirven para nada. Por eso la famosa región metropolitana no avanza precisamente porque Peñalosa y Claudia López quitaron las consultas para asociar municipios", dijo Petro en X.

También aseguró que existe un “Chapinero imperial” al que los municipios de Cundinamarca deben obedecer.

“Construyeron una especie de Chapinero imperial al que los municipios de Cundinamarca deben obedecer, o más bien los caprichos codiciosos de las grandes constructoras capitalinas", indicó.

Se trata de un argumento en contra que viene reiterando a lo largo de su periodo presidencial.

En 2024 aseguró que “la Región Metropolitana ya no es una asociación libre de municipios, ya no se consulta al pueblo y ya no son los alcaldes y concejales lo que tienen la representación del municipio”.

