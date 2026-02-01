Gustavo Petro, rumbo a Estados Unidos: esta es la comitiva que lo acompaña

Inició el viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos. En la noche de este lunes, 1 de febrero, despegó el avión presidencial desde Catam con una reducida comitiva del Gobierno Petro.

El mandatario estará cuatro días en ese país, pero el martes será el clave: conversará, por primera vez, con Donald Trump en la Casa Blanca. Hay expectativa por los resultados de ese encuentro.

¿Qué está en juego para Colombia en la visita de Gustavo Petro a Estados Unidos?

La comitiva la integran la canciller Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; y el director de la DNI, René Guarín.

Petro contempla en su agenda reuniones privadas y una cita en la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, su equipo de comunicaciones y prensa no ha revelado los detalles de la agenda.

A esta hora, el presidente Gustavo Petro vuela a Estados Unidos. El martes se reunirá con Donald Trump. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZUWQQe5s9Z — Revista Semana (@RevistaSemana) February 2, 2026

La Casa de Nariño compartió fotos de Petro en la pista del aeropuerto, y recogió unas declaraciones que dio: “Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas, en el mundo y ojalá dentro de Colombia”.

La lucha contra las drogas y la seguridad podrían ser parte del plato fuerte de la reunión con Donald Trump. La Casa Blanca cree que Colombia no está comprometida en desterrar las drogas ilícitas.

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

Mientras el jefe de Estado habla con el norteamericano, se pidió que las personas se concentren en la plaza de Bolívar, en Bogotá, para respaldarlo; Petro se unió al pedido de buena parte de los dirigentes del Pacto Histórico.

“Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país”, dijo Petro en su cuenta de X, antes de despegar hacia Estados Unidos.