“Gustavo Petro se quedó sin visa y sin Nobel de Paz”: le dicen al presidente

Un congresista le sacó a relucir al jefe de Estado el discurso que dio en Nueva York.

Redacción Confidenciales
10 de octubre de 2025, 4:29 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 22 de agosto de 2025 en Bogotá
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto de Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le lanzó un duro mensaje al presidente Gustavo Petro después de que se conociera la elección de María Corina Machado como premio nobel de paz.

A través de su cuenta de X, el congresista escribió: “Gustavo Petro se quedó sin visa y sin Nobel de Paz”.

Forero fue más allá y aseguró que el máximo mandatario colombiano en estos momentos debe de estar “muy frustrado” por la victoria de la líder opositora venezolana. “Recibió el premio que él tanto ambicionaba”, dijo.

A esto se suma, según él, la forma en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró que se llegara a un acuerdo para alcanzar la paz en la Franja de Gaza, más precisamente en Palestina.

“Al final su show en las calles de Nueva York fue estéril“, agregó.

