Ingrid Betancourt a Gustavo Petro: “¿Y qué pasó, hermano, con Meloni? ¿No pudiste tomarte la foto con la presidenta de tu país?”

La excandidata presidencial criticó duramente el discurso del primer mandatario en Estados Unidos y replicó una foto en la que aparece abrazando a Emmanuel Macron.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 2:13 p. m.
.
"Petro no le habló al mundo, y menos a Trump desde la ONU", dijo Ingrid Betancourt. Se refirió también a Giorgia Meloni. | Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/Presidencia

Las reacciones al discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas no cesan. El primer mandatario se despachó contra el presidente Donald Trump y, especialmente, contra su despliegue militar en el Caribe, que busca frenar la llegada de cocaína a Estados Unidos.

El jefe de la Casa de Nariño dijo que la comunidad internacional debería abrir investigaciones así lleguen al mismo Trump.

Contexto: “El discurso de Petro en la ONU, ante un auditorio casi vacío, no sorprende. Y ese simbolito que tenía en la camisa, de la muerte, no lo aceptamos”

Ingrid Betancourt se refirió en términos muy críticos a ese discurso. “Petro no le habló al mundo, y menos a Trump desde la ONU. Le preparó la defensa a Maduro. Porque cuando caiga Maduro y este hable desde una cárcel, uniformado de naranja, se conocerá cómo Petro fue el presidente de bolsillo del narcotráfico”, dijo.

Agregó: “Su salida será decir que los aliados de EE. UU. son los criminales y él su víctima. Pero, como a Pedrito mentiroso, ya nadie le comerá cuento. Petro también va a caer".

El presidente le contestó a la excandidata: “Te equivocas, hermana Betancourt. Aquí logramos mucha amistad con un presidente de tu país”.

A ese mensaje le adjuntó una foto abrazado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Betancourt tiene doble nacionalidad.

Ella también reviró esa publicación: “Pobre Macron, le va a tocar decir que esa foto fue retocada y que esa mano no era la de él. ¿Y qué pasó, hermano, con Meloni? ¿No pudiste tomarte la foto con la presidenta de tu país?”.

