Ingrid Betancourt a Gustavo Petro: “¿Y qué pasó, hermano, con Meloni? ¿No pudiste tomarte la foto con la presidenta de tu país?”

Las reacciones al discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas no cesan. El primer mandatario se despachó contra el presidente Donald Trump y, especialmente, contra su despliegue militar en el Caribe, que busca frenar la llegada de cocaína a Estados Unidos.

El jefe de la Casa de Nariño dijo que la comunidad internacional debería abrir investigaciones así lleguen al mismo Trump.

Ingrid Betancourt se refirió en términos muy críticos a ese discurso. “Petro no le habló al mundo, y menos a Trump desde la ONU. Le preparó la defensa a Maduro. Porque cuando caiga Maduro y este hable desde una cárcel, uniformado de naranja, se conocerá cómo Petro fue el presidente de bolsillo del narcotráfico”, dijo.

Agregó: “Su salida será decir que los aliados de EE. UU. son los criminales y él su víctima. Pero, como a Pedrito mentiroso, ya nadie le comerá cuento. Petro también va a caer".

Petro no le habló al mundo, y menos a Trump desde la ONU. Le preparó la defensa a Maduro. Porque cuando caiga Maduro y éste hable desde una cárcel uniformado de naranja, se conocerá cómo Petro fue el presidente de bolsillo del narcotráfico. Su salida será decir que los aliados de… https://t.co/iS07oWxOw6 — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) September 24, 2025

El presidente le contestó a la excandidata: “Te equivocas, hermana Betancourt. Aquí logramos mucha amistad con un presidente de tu país”.

A ese mensaje le adjuntó una foto abrazado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Betancourt tiene doble nacionalidad.