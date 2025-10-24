Suscribirse

Insignia, el programa de televisión de las Fuerzas Militares que cumple 29 años al aire

Cuenta la historia de uniformados de las diferentes instituciones militares.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 11:43 p. m.
Programa Insignia de las Fuerzas Militares.
Programa Insignia de las Fuerzas Militares. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Hace 29 años, en cabeza del Almirante Holdan Delgado Villamil, nació la idea de tener un programa de televisión de las Fuerzas Militares, con el objetivo de mostrar la labor de los soldados, marinos y aviadores en cada rincón del país.

¿Pero de dónde tener al personal para producir Insignia?, pues el almirante Delgado, en ese entonces Comandante de las Fuerzas Militares, pidió al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, suboficiales destacados en operaciones militares, para que se capacitaran en producción de cine y televisión y así se hiciera realidad la intención de crear el primer programa de televisión.

Este grupo de suboficiales, mientras estudiaban carreras como comunicación social y producción de cine y televisión, empezaron a gestionar algo vital para el programa: los presentadores.

Camarógrafo del programa Insignia de las Fuerzas Militares.
Camarógrafo del programa Insignia de las Fuerzas Militares. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La primera emisión del programa Insignia fue el 24 de octubre de 1996, con Nubia Ballén y Carlos Calero como presentadores, cuando apenas empezaban sus carreras.

Hoy, 29 años después, Insignia: “Relatos en nuestras botas”, de manera ininterrumpida se mantiene al aire en más de 30 canales regionales, exaltando el trabajo de quienes integran las Fuerzas Militares de Colombia,

