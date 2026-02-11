Confidenciales

Iván Cepeda denuncia plan para debilitar su esquema de seguridad: “He sido advertido”

El candidato presidencial del Pacto Histórico encendió las alarmas a través de su cuenta de X.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 7:20 p. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial.
Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, denunció en sus redes sociales la existencia de un supuesto plan que buscaría debilitar su esquema de protección.

“En las últimas horas, he sido advertido de que se está urdiendo una campaña sucia para debilitar mi protección”, escribió en su cuenta de X este 11 de febrero.

Su versión es que se estaría preparando información falsa para difundirla en un medio de comunicación.

“Anuncio que ya he informado oficialmente a las autoridades competentes de este plan tendiente a debilitar mi seguridad”, agregó el aspirante a la Casa de Nariño.

Confidenciales

Juan Carlos Wills pide meterle el acelerador al proyecto de ley sobre el porte legal de armas

Confidenciales

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Confidenciales

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Confidenciales

Jorge Iván Cuervo se posesionará este miércoles como nuevo ministro de Justicia.

Confidenciales

Se cayó el nombramiento de Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, Distrito declaró la vacancia del cargo

Confidenciales

Álvaro Uribe contó cuál sería la primera medida para la crisis en la salud que aplicaría Paloma Valencia

Confidenciales

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

Política

Iván Cepeda se pronuncia tras polémica en la izquierda por consulta en marzo: “Que quede claro para nuestros adversarios”

Política

“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

Política

Federico Hoyos quiere volver al Congreso: “El enemigo común es Iván Cepeda”

Más de Confidenciales

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Iván Cepeda denuncia plan para debilitar su esquema de seguridad: “He sido advertido”

Congresistas Andrea Padilla y Juan Carlos Wills en la aprobación de la Ley Ángel.

Juan Carlos Wills pide meterle el acelerador al proyecto de ley sobre el porte legal de armas

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, y otros integrantes del gremio de ganadero, se pronunciaron sobre la eventual emergencia económica.

Fedegan le da espaldarazo a la declaratoria de emergencia económica del Gobierno

Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo es oficialmente el nuevo ministro de Justicia del presidente Gustavo Petro: este es el decreto

Jorge Iván Cuevo, nuevo ministro de Justicia.

Jorge Iván Cuervo se posesionará este miércoles como nuevo ministro de Justicia.

Nuevo alcalde de localidad de Kennedy

Se cayó el nombramiento de Karla Marín como alcaldesa local de Kennedy, Distrito declaró la vacancia del cargo

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco.

Álvaro Uribe contó cuál sería la primera medida para la crisis en la salud que aplicaría Paloma Valencia

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

“Se te olvidó, ahora es algo amigo mío”: Gustavo Petro habla de Donald Trump y saca pecho

.

Lina María Garrido contesta así al trino sobre sexualidad de Gustavo Petro: “Gas”

Presidente Petro sobrevoló Córdoba

Petro dice que no se puede reelegir a los “verdugos del país” en medio de la crisis por inundaciones en Córdoba

Noticias Destacadas