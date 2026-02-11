Iván Cepeda denuncia plan para debilitar su esquema de seguridad: “He sido advertido”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, denunció en sus redes sociales la existencia de un supuesto plan que buscaría debilitar su esquema de protección.
“En las últimas horas, he sido advertido de que se está urdiendo una campaña sucia para debilitar mi protección”, escribió en su cuenta de X este 11 de febrero.
Su versión es que se estaría preparando información falsa para difundirla en un medio de comunicación.
“Anuncio que ya he informado oficialmente a las autoridades competentes de este plan tendiente a debilitar mi seguridad”, agregó el aspirante a la Casa de Nariño.
ADVIERTO QUE SE ESTÁ URDIENDO UNA CAMPAÑA CALUMNIOSA PARA DEBILITAR MI SEGURIDAD— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 11, 2026
En las últimas horas, he sido advertido que se está urdiendo una campaña sucia para debilitar mi protección.
Dicha campaña se estaría preparando con falsa información suministrada a un medio de…