Iván Duque le contesta a Gustavo Petro: “Usted fue aplastado luego de muchos debates y se despertó una semana después”

El expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro han tenido un cruce de mensajes en las últimas horas por el panorama electoral del 2026. Duque criticó que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no asista a debates por lo que pidió que no falte a esas citas.
“Que el señor Cepeda deje la cobardía. Quien quiera ser presidente tiene que ir a debates”, aseguró Duque.
Petro no se quedó callado y le contestó: “El señor Iván Duque no fue capaz de ir a un solo debate conmigo en la segunda vuelta presidencial. ¿así se demuestra la cobardía?”.
El expresidente Duque fue más allá y recordó los debates presidenciales de 2018, cuando le ganó el pulso a Petro, y volvió a criticar al mandatario.
“No se equivoque, Gustavo, que usted fue aplastado electoralmente en la primera vuelta luego de muchos debates y se despertó una semana después. La victoria en segunda vuelta fue apabullante, con más de 2.000.000 de votos de diferencia”, afirmó Duque.
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 20, 2026