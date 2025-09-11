Iván Duque se reunió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino

El expresidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que tuvo lugar este miércoles en Ciudad de Panamá, la capital de ese país centroamericano.

El encuentro entre Duque y Mulino se desarrolló en medio de la agenda de trabajo del exmandatario con la Fundación Innovación para el Desarrollo, institución que él lidera, y en su calidad de embajador de Global Campaign for Nature.

La reunión entre el expresidente colombiano y el jefe de Estado panameño tuvo como objetivo apoyar la agenda social, económica y ambiental que lidera Mulino en su país.

Durante la conversación, Duque aplaudió la reforma al seguro social que se aprobó en esa nación y la agenda de infraestructura y conservación que puso en marcha la administración de Mulino.