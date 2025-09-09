Suscribirse

Iván Duque le responde a María Fernanda Cabal sobre su supuesto apoyo a Vicky Dávila: “Yo no envío funcionarios a campañas”

El expresidente se refiere a las declaraciones de la senadora. “La doctora Alicia Arango no hace mandados a nadie”, enfatizó.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 1:38 p. m.
.
Iván Duque, Vicky Dávila, Alicia Arango y María Fernanda Cabal | Foto: Fotomontaje SEMANA

Este lunes, María Fernanda Cabal dio unas declaraciones que dejaron en evidencia que no todo está en calma dentro del Centro Democrático.

“Iván Duque está con Vicky (Dávila)... lo que entendemos es que Duque está en esa campaña, que fue quien llevó a Alicia y a Víctor Muñoz”, señaló la congresista.

Este martes, el expresidente Duque contestó en esa misma emisora. “Hay temas que son quizás más importantes. Pero partamos de la base de las afirmaciones. Desde hace varios meses les he dicho que lo importante es consolidar una gran alianza nacional para ganar en el año 2026″, dijo.

Contexto: Alicia Arango le responde a María Fernanda Cabal por supuesto respaldo de Iván Duque a Vicky Dávila: “Todos sabían de mi decisión”

Y ahí se refirió a que las personas que trabajaron con él o con el expresidente Uribe, esas personas tienen la libertad de vincularse a la campaña de su preferencia.

El exmandatario se refirió específicamente a Alicia Arango, quien fue la mano derecha de Álvaro Uribe en la Casa de Nariño y ministra de Trabajo y del Interior en su gobierno.

Y ahí explicó que hay muchas personas de su gobierno que están en otras campañas, como la de Sergio Fajardo, o que simpatizan con otros líderes políticos, como Germán Vargas Lleras.

Duque hizo hincapié en que, en la izquierda, hay una hoja de ruta y un mismo propósito, que es mantenerse en el poder en el 2026.

Hizo un llamado para que las diferencias no le hagan daño a quienes quieren que Gustavo Petro salga del poder. “No puede ser que en la centro-derecha o la derecha estemos viendo estas peleas que de nada sirven… Muy tristemente, estaremos expuestos a que las cosas no salgan, agregó.

Contexto: “Van por la fiscal del caso de Nicolás Petro”: Vicky Dávila lanza alerta y dice que buscan impedir medida de aseguramiento

“La doctora Alicia Arango no hace mandados a nadie”, enfatizó ante la pregunta de si era verdad o no que ella había ido a la campaña de Vicky en su nombre.

Sobre la carrera de la candidata, aseguró: “Es una gran campaña, está recorriendo el país, haciendo la tarea”.

Y respecto a los cuestionamientos de María Fernanda Cabal, agregó: “Yo no reconozco enemigos en mi partido”.

