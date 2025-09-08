Alicia Arango le responde a María Fernanda Cabal por supuesto respaldo de Iván Duque a Vicky Dávila: “Todos sabían de mi decisión”

En medio de la contienda electoral que se desarrolla para el próximo año, la senadora María Fernanda Cabal se refirió a la candidatura de Vicky Dávila diciendo que el expresidente Iván Duque la estaría respaldando y que por eso habían llegado a su equipo Alicia Arango y Víctor Muñoz.

A esto, Arango le contestó que a ella no la mandó el expresidente Duque y que tanto él como Álvaro Uribe, con quien también trabajó, conocían de ese rol que iba a desempeñar fuera del Centro Democrático.

“Además de Vicky Dávila, fui llamada para apoyar otras campañas, incluso del Centro Democrático. Con conocimiento de los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, a quienes les debo gratitud y quienes respetan mis decisiones. Todos sabían mi decisión antes de empezar con Vicky Dávila, quien al parecer de muchos colombianos es la mejor opción para Colombia hoy”, aseguró.

Ademas de @VickyDavilaH fui llamada para apoyar otras campaña, incluso del CD. Con conocimiento de los expresidentes @AlvaroUribeVel y @IvanDuque, a quienes les debo gratitud y quienes respetan mis decisiones. Todos sabían mi decisión antes de empezar con @VickyDavilaH quien al… — Alicia Arango (@AliciaArango) September 8, 2025

Arango fue ministra del Trabajo y del Interior del expresidente Duque y fue su jefe de debate de campaña en 2018. También ha sido directora del Centro Democrático y embajadora ante la OIT y la ONU en Ginebra, Suiza. Asimismo, fue secretaria privada de la Presidencia de la República entre el 2002 y 2010, es decir, durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.

Arango también se desempeñó como directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá y directora de la regional de Cundinamarca del Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF).

Actualmente, se encuentra trabajando en la campaña de Vicky Dávila, quien ha ido sumando respaldos de todos los sectores.

Alicia Arango. | Foto: Juan Carlos Sierra

“Bienvenida, Alicia Arango, al equipo. Vamos a sumar con todos los que quieran derrotar a la izquierda radical”, anunció recientemente la precandidata presidencial.

En el caso de María Fernanda Cabal y el expresidente Iván Duque, se sabe que aunque vienen ambos del Centro Democrático, la senadora fue crítica de su gestión en varios momentos.

En 2021, en pleno gobierno del expresidente aseguró que Duque “ha sido una persona bien intencionada enfrentando unos desafíos muy profundos, como el coronavirus y después de una amenaza terrorista con este paro, que fue una toma guerrillera, pero yo sí siento que no ha tomado otras decisiones que había prometido”.