Alicia Arango le responde a María Fernanda Cabal por supuesto respaldo de Iván Duque a Vicky Dávila: “Todos sabían de mi decisión”

La exministra del Trabajo e Interior se refirió a su rol en la campaña de la periodista.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 4:44 p. m.
Alicia Arango y María Fernanda Cabal.
Alicia Arango le contestó a María Fernanda Cabal. | Foto: SEMANA

En medio de la contienda electoral que se desarrolla para el próximo año, la senadora María Fernanda Cabal se refirió a la candidatura de Vicky Dávila diciendo que el expresidente Iván Duque la estaría respaldando y que por eso habían llegado a su equipo Alicia Arango y Víctor Muñoz.

A esto, Arango le contestó que a ella no la mandó el expresidente Duque y que tanto él como Álvaro Uribe, con quien también trabajó, conocían de ese rol que iba a desempeñar fuera del Centro Democrático.

“Además de Vicky Dávila, fui llamada para apoyar otras campañas, incluso del Centro Democrático. Con conocimiento de los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, a quienes les debo gratitud y quienes respetan mis decisiones. Todos sabían mi decisión antes de empezar con Vicky Dávila, quien al parecer de muchos colombianos es la mejor opción para Colombia hoy”, aseguró.

Arango fue ministra del Trabajo y del Interior del expresidente Duque y fue su jefe de debate de campaña en 2018. También ha sido directora del Centro Democrático y embajadora ante la OIT y la ONU en Ginebra, Suiza. Asimismo, fue secretaria privada de la Presidencia de la República entre el 2002 y 2010, es decir, durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.

Contexto: Álvaro Uribe sale en defensa de Vicky Dávila: “La prueba de honorabilidad es su recorrido que la opinión conoce”

Arango también se desempeñó como directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá y directora de la regional de Cundinamarca del Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF).

Actualmente, se encuentra trabajando en la campaña de Vicky Dávila, quien ha ido sumando respaldos de todos los sectores.

Alicia Arango. | Foto: Juan Carlos Sierra

“Bienvenida, Alicia Arango, al equipo. Vamos a sumar con todos los que quieran derrotar a la izquierda radical”, anunció recientemente la precandidata presidencial.

En el caso de María Fernanda Cabal y el expresidente Iván Duque, se sabe que aunque vienen ambos del Centro Democrático, la senadora fue crítica de su gestión en varios momentos.

Contexto: Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

En 2021, en pleno gobierno del expresidente aseguró que Duque “ha sido una persona bien intencionada enfrentando unos desafíos muy profundos, como el coronavirus y después de una amenaza terrorista con este paro, que fue una toma guerrillera, pero yo sí siento que no ha tomado otras decisiones que había prometido”.

Por ahora, se sabe que en el caso del Centro Democrático los precandidatos —que además de Cabal son Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño— se medirán en una encuesta interna para definir antes de que finalice el año quién será el que los represente.

