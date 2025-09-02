Álvaro Uribe sale en defensa de Vicky Dávila: “La prueba de honorabilidad es su recorrido que la opinión conoce”

Daniel Quintero, imputado por la Fiscalía por el escándalo de Aguas Vivas, ha lanzado una serie de ataques en contra de Vicky Dávila en las últimas horas.

El exalcalde de Medellín ha lanzado teorías sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay e intenta vincular a Dávila en sus hipótesis para conseguir respaldos en redes.

Por esa razón, el expresidente Álvaro Uribe acudió a sus redes sociales para defender a la precandidata presidencial del Movimiento Valientes.

“Asesinaron a Miguel y todavía quedaron con sed de violencia. Aprovechan el magnicidio para hacer política de truanes. La prueba de honorabilidad de Vicky Dávila es su recorrido que la opinión conoce. Además, Vicky no es ladrona y aquel que roba también asesina”.

