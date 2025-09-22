Suscribirse

Confidenciales

Jaime Andrés Beltrán, el Bukele colombiano, compite por nuevo cargo tras salir de la Alcaldía de Bucaramanga. Así está la puja

Al Bukele colombiano, como se le conoce a Beltrán, le fue anulada su elección como alcalde de Bucaramanga por doble militancia.

Redacción Confidenciales
22 de septiembre de 2025, 5:48 p. m.
Semana por Colombia
Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Luego de que el Consejo de Estado confirmara la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, empezaron las gestiones para ubicarlo en un cargo de alto nivel en el país.

SEMANA conoció que el “Bukele colombiano” entró a la competencia por la dirección ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en vacancia desde febrero de 2025.

Como se recordará, Luz María Zapata, quien ahora aspira a la Presidencia, renunció al cargo tras una fuerte polémica que sostuvo con los mandatarios, principalmente con Federico Gutiérrez.

Contexto: Bucaramanga se queda sin alcalde: Consejo de Estado declara nula la elección de Jaime Andrés Beltrán

Desde entonces, se han barajado varios nombres para reemplazarla. Sin embargo, los alcaldes priorizaron una auditoría para establecer las condiciones de la Asociación y después seleccionar al director.

Ese tiempo ya llegó y se creía que estaba despejado el camino para el director de Turismo de Bogotá, Andrés Santamaría, que tendría el respaldo de varios mandatarios, incluido el de Carlos Fernando Galán.

No obstante, la nueva condición de Jaime Andrés Beltrán lo sumó a la competencia y contaría con el visto bueno de varios de sus excolegas. A él también le han ofrecido que vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga, en las elecciones atípicas, pero no se ha decidido.

Beltrán respondió a SEMANA que, por ahora, no ha recibido una propuesta oficial por parte de Asocapitales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Linda Caicedo conoció su suerte en el Balón de Oro: resultados oficiales del Trofeo Kopa

2. Gobierno Petro nombra 16 gestores de paz y revive diálogos con exparamilitares

3. Ojo, conductores: así funcionará la rotación del pico y placa en Medellín para este martes 23 de septiembre

4. Las zonas del Atlántico donde suspenderán el servicio de energía eléctrica este martes, 23 de septiembre

5. California se enfrenta a Trump: impone drástica medida para los agentes de ICE que actúen en el estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jaime Andrés Beltrán

Noticias Destacadas

Reunión presupuesto 2026

Comisiones económicas del Congreso de la República quieren, por consenso, evitar que el Presupuesto 2026 se apruebe por decreto

Redacción Confidenciales
Semana por Colombia

Jaime Andrés Beltrán, el Bukele colombiano, compite por nuevo cargo tras salir de la Alcaldía de Bucaramanga. Así está la puja

Redacción Confidenciales
Las primeras imagenes de la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Lo que dijo el alcalde Alejandro Char sobre la ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “Estadio de talla mundial”

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.