JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

El dato fue presentado en la rendición de cuentas, citando las cifras del Ministerio de Hacienda.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Foto: JEP

Este viernes 6 de febrero, durante la presentación del informe de rendición de cuentas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destacó que en 2025 se ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado.

Esto, citando cifras del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General, frente a la ejecución presupuestal.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, indicó que esta ejecución permitió la atención a las víctimas del conflicto armado reconocidas en los macrocasos.

Exsecretariado de las FARC fue sentenciado. Por ocho años deberá cumplir sanciones restaurativas

Así como el avance de los procesos judiciales, entre estos, las sanciones restaurativas de la JEP contra el último Secretariado de las Farc por la política, y contra 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ por ‘falsos positivos’ ocurridos en la Costa Caribe.

Las cifras del alto tribunal, creado tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, indican que se llevó la representación judicial de 6.555 víctimas, se acreditaron 2.063 víctimas individuales y 55 sujetos colectivos, y se realizaron 99 jornadas de acreditación. Además, se llevaron a cabo más de 235 audiencias públicas, 329 encuentros privados preparatorios, 518 diligencias judiciales y 338 versiones a comparecientes.

