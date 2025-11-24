Confidenciales
Jorge Enrique Robledo intentará volver al Senado; esta será la coalición por la que aspirará y el número que tendrá en la lista
El líder de Dignidad y Compromiso anunció que buscará ocupar nuevamente una curul en el Capitolio Nacional.
Uno de los senadores más votados en la historia reciente del país intentará volver a ocupar un escaño. Se trata de Jorge Enrique Robledo, quien anunció que tendrá el número 10 en la lista de la coalición Ahora Colombia, de la que hacen parte el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso.
“Yo seré el número 10 en esa lista al Senado de esta coalición”, informó Robledo.
Jorge Enrique Robledo anunció que volverá a aspirar al Senado. Lo hará por medio de la coalición Ahora Colombia en la que ocupará el puesto número 10 en la lista. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/FYJVOlV0Np— Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2025
El senador se refirió a la decisión colocar a Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado por esa coalición.
“Esta mañana por unanimidad elegimos como cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia al actual representante a la Cámara. Estuvimos presentes todas las fuerzas de la coalición, el partido político Mira, Dignidad y Compromiso y el Nuevo Liberalismo, estamos seguros que nos va a ir muy bien”, aseguró Robledo.