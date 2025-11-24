Uno de los senadores más votados en la historia reciente del país intentará volver a ocupar un escaño. Se trata de Jorge Enrique Robledo, quien anunció que tendrá el número 10 en la lista de la coalición Ahora Colombia, de la que hacen parte el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso.

“Yo seré el número 10 en esa lista al Senado de esta coalición”, informó Robledo.

El senador se refirió a la decisión colocar a Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado por esa coalición.