Jorge Enrique Robledo intentará volver al Senado; esta será la coalición por la que aspirará y el número que tendrá en la lista

El líder de Dignidad y Compromiso anunció que buscará ocupar nuevamente una curul en el Capitolio Nacional.

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 7:37 p. m.
Jorge Enrique Robledo volverá a intentar llegar al Senado. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Uno de los senadores más votados en la historia reciente del país intentará volver a ocupar un escaño. Se trata de Jorge Enrique Robledo, quien anunció que tendrá el número 10 en la lista de la coalición Ahora Colombia, de la que hacen parte el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso.

“Yo seré el número 10 en esa lista al Senado de esta coalición”, informó Robledo.

El senador se refirió a la decisión colocar a Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado por esa coalición.

“Esta mañana por unanimidad elegimos como cabeza de lista al Senado de la coalición Ahora Colombia al actual representante a la Cámara. Estuvimos presentes todas las fuerzas de la coalición, el partido político Mira, Dignidad y Compromiso y el Nuevo Liberalismo, estamos seguros que nos va a ir muy bien”, aseguró Robledo.

Después de dos años de la aprobación de la Ley 2232, se acerca la prohibición de los primeros seis productos plásticos de un solo uso.

¿Será sancionada Colombia por la CIDH tras falta de regulaciones en la Ley del Plástico?

Redacción Confidenciales
Algunos candidatos al Congreso del Pacto Histórico están inconformes con la conformación de las listas. Hay una dura puja interna.

El petrismo enciende las alarmas y se reúne para examinar cómo inscribir a sus candidatos al Congreso tras serios problemas jurídicos

Redacción Semana

