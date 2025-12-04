Suscribirse

Juan Baena renunció al Concejo de Bogotá y aspirará al Senado por el Nuevo Liberalismo: buscará llevar sus propuestas al Congreso

El cabildante agradeció todo lo que vivió en el Concejo y la confianza que le depositaron los bogotanos.

Redacción Confidenciales
4 de diciembre de 2025, 12:41 p. m.
Juan Baena, concejal de Bogotá.
Juan Baena, concejal de Bogotá. | Foto: X: @juanbaenam

Juan Baena, quien llegó al Concejo de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, presentó su renuncia a esta corporación para centrarse en su aspiración al Senado de la República. El ahora excabildante espera ser uno de los congresistas elegidos el próximo 8 de marzo.

Baena hizo la solicitud de renuncia el pasado lunes y fue aceptada por los 44 concejales, poniendo de esta manera un final al puesto en el que lideró diferentes iniciativas y acuerdos para la ciudad.

En el último pronunciamiento como concejal, aprovechó para agradecer a los ciudadanos la confianza que depositaron en él durante estos años, ya que fueron dos periodos consecutivos en los que estuvo en el concejo.

“Llegué a esta corporación con el sueño de servir y me enorgullece decir que le hemos cumplido a los bogotanos, ayudamos a resolver problemáticas cotidianas de la gente y lo seguiremos haciendo ahora a nivel nacional”, dijo.

Entre otras cosas, estuvo detrás de la exención del pico y placa para carros híbridos y eléctricos; uno de sus pilares siempre ha sido la movilidad sostenible. Además, hizo estricto seguimiento a las obras de valorización y trabajo para favorecer a las personas con discapacidad y a las madres cuidadoras.

Ahora, intentará llevar esta misma labor al Congreso de la República; considera que hoy es necesario que lleguen voces que construyan y unan.

Eterna gratitud con el Concejo de Bogotá; me voy convencido de que el deber está cumplido, pero también con la convicción de que Colombia necesita una política que no polarice, que asuma, que dé debates de frente y que sea capaz de construir acuerdos”, expresó.

El puesto de Baena en el Concejo será ocupado por Elkin Huertas, quien quedó noveno en las pasadas elecciones sin lograr una curul.

Noticias relacionadas

Concejo de BogotáNuevo LiberalismoSenado de la República

