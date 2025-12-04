Juan Baena renunció al Concejo de Bogotá y aspirará al Senado por el Nuevo Liberalismo: buscará llevar sus propuestas al Congreso

Juan Baena, quien llegó al Concejo de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, presentó su renuncia a esta corporación para centrarse en su aspiración al Senado de la República. El ahora excabildante espera ser uno de los congresistas elegidos el próximo 8 de marzo.

Baena hizo la solicitud de renuncia el pasado lunes y fue aceptada por los 44 concejales, poniendo de esta manera un final al puesto en el que lideró diferentes iniciativas y acuerdos para la ciudad.

En el último pronunciamiento como concejal, aprovechó para agradecer a los ciudadanos la confianza que depositaron en él durante estos años, ya que fueron dos periodos consecutivos en los que estuvo en el concejo.

“Llegué a esta corporación con el sueño de servir y me enorgullece decir que le hemos cumplido a los bogotanos, ayudamos a resolver problemáticas cotidianas de la gente y lo seguiremos haciendo ahora a nivel nacional”, dijo.

Entre otras cosas, estuvo detrás de la exención del pico y placa para carros híbridos y eléctricos; uno de sus pilares siempre ha sido la movilidad sostenible. Además, hizo estricto seguimiento a las obras de valorización y trabajo para favorecer a las personas con discapacidad y a las madres cuidadoras.

Ahora, intentará llevar esta misma labor al Congreso de la República; considera que hoy es necesario que lleguen voces que construyan y unan.

“Eterna gratitud con el Concejo de Bogotá; me voy convencido de que el deber está cumplido, pero también con la convicción de que Colombia necesita una política que no polarice, que asuma, que dé debates de frente y que sea capaz de construir acuerdos”, expresó.

El puesto de Baena en el Concejo será ocupado por Elkin Huertas, quien quedó noveno en las pasadas elecciones sin lograr una curul.