“Cada día es más evidente que hoy el país está en manos de adictos, vulgares, corruptos, incompetentes, que justifican bandidos, y se precian de la chabacanería. Siempre he sido respetuoso de las personas, de las instituciones, y de la dignidad presidencial como símbolo de unidad de la nación. Pero el comportamiento de Petro, no es el de un presidente, sino el de un mamarracho. Es un desprestigio. Pero lo peor no está loco, tiene agenda y plan para fregar al país, llevarlo al límite, al caos, y luego culpar a los demás de su desastre. Colombia no puede seguir anti-liderada”.