Juan Guillermo Zuluaga arremete contra conmemoración de la muerte de Tirofijo: “Los malos ahora no van a ser buenos”

Los abusos a que fueron sometidas las niñas en las FARC y tantos otros crímenes, no pueden olvidarse. Que ahora quieran hacer ver que los malos son buenos, no lo vamos a permitir. Aquí les cuento parte de esa historia de horror:👉🏻 https://t.co/WdcqvmsPLz 👈🏻 pic.twitter.com/se9pXWrGVA

“Los abusos a que fueron sometidas las niñas en las FARC y tantos otros crímenes, no pueden olvidarse. Que ahora quieran hacer ver que los malos son buenos, no lo vamos a permitir”, señaló Zuluaga, quien durante su administración en la gobernación del Meta tuvo que lidiar con las disidencias de esta organización.

Por eso hizo un contundente llamado a la ciudadanía: “A mí no se me va olvidar, pero quiero que a nadie se le olvide, que no nos reescriban la historia, los malos ahora no van a ser buenos. De ninguna manera vamos a permitir que quieran cambiar la historia y mostrarle al pueblo lo que no fue”, destacó el exgobernador.