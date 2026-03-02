Confidenciales

Juan Manuel Cortes propone que subsidio familiar sea reconocido como factor salarial de retiro de militares y policías

El congresista lanzó la propuesta en medio de la campaña que adelanta al Senado.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 7:10 p. m.
Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara y candidato al Senado por la Alianza Verde
Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara y candidato al Senado por la Alianza Verde Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El representante por Santander Juan Manuel Cortes, hoy candidato al Senado por la Alianza Verde, lanzó una propuesta que beneficiaría a los miembros activos y la reserva de las fuerzas militares del país y a los integrantes de la fuerza pública.

El congresista propuso que el subsidio familiar sea reconocido como factor salarial, lo que impactaría la asignación de retiro y las prestaciones sociales de los militares y policías.

“No puede ser que después de 20 años de servicio el ingreso de retiro no refleje lo que realmente fue su salario”, aseguró el representante.

El candidato al Senado dijo que se busca saldar una deuda que se tenía con los integrantes de las fuerzas armadas y policías del país, pues se trata de una corrección de un detalle que había afectado durante décadas el salario que reciben los uniformados. “A la Fuerza Pública se le respeta con dignidad y con el bolsillo”, agregó Cortés.

El congresista recordó que fue uno de los primeros en pedir que se reviviera la mesada 14 para la fuerza pública. “Si el Estado reconoce este derecho a otros sectores como los docentes, también debe garantizar coherencia y justicia con quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional”, afirmó.

