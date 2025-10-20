Juanita León reconoce que La Silla Vacía perdió el 40 % de sus ingresos

Juanita León, una millonaria heredera del emporio de Quala, reconoció este lunes en entrevista con W Radio, que su portal, La Silla Vacía, ha perdido el 40 % de sus ingresos.

Hoy, La Silla Vacía no pudo publicar noticias y, por el contrario, se dedicó a una campaña para conseguir 150 millones de pesos a través de donaciones.

La Silla Vacía | Foto: Pantallazo de La Silla Vacía

La Silla Vacía dependía, en parte, de fondos provenientes de Usaid, recursos que han sido recortados por decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.