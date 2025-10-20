CONFIDENCIALES
Juanita León reconoce que La Silla Vacía perdió el 40 % de sus ingresos
Este lunes, la directora del portal dio a conocer esa cifra.
Juanita León, una millonaria heredera del emporio de Quala, reconoció este lunes en entrevista con W Radio, que su portal, La Silla Vacía, ha perdido el 40 % de sus ingresos.
Hoy, La Silla Vacía no pudo publicar noticias y, por el contrario, se dedicó a una campaña para conseguir 150 millones de pesos a través de donaciones.
La Silla Vacía dependía, en parte, de fondos provenientes de Usaid, recursos que han sido recortados por decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Juanita León, quien trabajó en esta casa editorial, ha hecho un esfuerzo importante para desarrollar un portal de nicho orientado a las élites bogotanas de centroizquierda.