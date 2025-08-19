“La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez no aguantaba controversia alguna”: Iván Duque

En un fallo que evidencia que la detención del expresidente Álvaro Uribe no era acorde al derecho penal colombiano, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exmandatario.

La defensa del exmandatario había asegurado que se había violado el derecho que tienen los procesados de estar en libertad hasta que el fallo quede en firme. Y la justicia le dio la razón.

“El análisis con el que se motivó la captura inmediata del tutelante no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos, en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y/o no probados, en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual”, asegura la providencia.