“La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez no aguantaba controversia alguna”: Iván Duque
El expresidente se pronunció tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del expresidente.
En un fallo que evidencia que la detención del expresidente Álvaro Uribe no era acorde al derecho penal colombiano, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exmandatario.
La defensa del exmandatario había asegurado que se había violado el derecho que tienen los procesados de estar en libertad hasta que el fallo quede en firme. Y la justicia le dio la razón.
“El análisis con el que se motivó la captura inmediata del tutelante no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos, en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y/o no probados, en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual”, asegura la providencia.
El expresidente Iván Duque aseguró en un trino: “La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez no aguantaba controversia alguna. Ha comparecido a todo el proceso, ha enfrentado todas las infamias e irregularidades con rigor y contundencia dejando claro su inocencia”.