Suscribirse

CONFIDENCIALES

La economía no es el principal problema de los colombianos, según una encuesta

El Latam Pulse Colombia de septiembre muestra que menos del 20 por ciento de los encuestados ven la economía como un gran problema.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
1 de noviembre de 2025, 7:06 a. m.
Aumento salario minimo
La economía no es la principal preocupación entre los colombianos | Foto: Adobe Stock

Tanto en 2024 como en el primer semestre de 2025, los ingresos de las familias han crecido más que la economía nacional, gracias al alza del salario mínimo muy por encima de la inflación, una fuerte reducción del desempleo, el auge de las remesas, mayores exportaciones de café, el creciente movimiento de turistas e incluso los subsidios de la nación.

Para el departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, esa situación ha llevado a que la economía deje de ser un problema para la mayoría de los colombianos.

Contexto: Los impactos de un aumento del salario mínimo desbordado: esto es lo que podría subir la inflación

El Latam Pulse Colombia de septiembre muestra que menos del 20 por ciento de los encuestados consideran que la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, los impuestos, el ambiente de negocios, la actividad económica, la inflación y/o la situación de las finanzas públicas sean los principales problemas del país. Por el contrario, la inseguridad, la criminalidad, el narcotráfico, el sistema de salud y la estabilidad democrática sí son preocupaciones importantes.

“Por eso, las propuestas para abordar estos últimos problemas serían el camino para el triunfo electoral en 2026”, reiteran en la entidad financiera.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia avanza en la protección animal y transforma su amor por la vida y el respeto

2. Exclusivo: “Yo quiero que le pegue de seis a siete tiros, mínimo cuatro”. SEMANA revela el escalofriante testimonio del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

3. Exclusivo: así fueron los seguimientos que le hicieron a Miguel Uribe Turbay meses antes del magnicidio. Las autoridades no hicieron nada

4. “Hay grandes verdades por descubrir”: el presidente de la Corte Suprema habló con SEMANA sobre los 40 años de la toma del Palacio de Justicia

5. Gustavo Petro contra la verdad: los escalofriantes testimonios de los sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia que demuestran que al magistrado Manuel Gaona sí lo mató el M-19

LEER MENOS

Noticias relacionadas

economíaSalario MínimoIngresosCrecimiento de economía en ColombiaEstabilidad financiera

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.