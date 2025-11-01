CONFIDENCIALES

La economía no es el principal problema de los colombianos, según una encuesta

El Latam Pulse Colombia de septiembre muestra que menos del 20 por ciento de los encuestados ven la economía como un gran problema.

1 de noviembre de 2025, 7:06 a. m.