CONFIDENCIALES
La economía no es el principal problema de los colombianos, según una encuesta
El Latam Pulse Colombia de septiembre muestra que menos del 20 por ciento de los encuestados ven la economía como un gran problema.
Tanto en 2024 como en el primer semestre de 2025, los ingresos de las familias han crecido más que la economía nacional, gracias al alza del salario mínimo muy por encima de la inflación, una fuerte reducción del desempleo, el auge de las remesas, mayores exportaciones de café, el creciente movimiento de turistas e incluso los subsidios de la nación.
Para el departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, esa situación ha llevado a que la economía deje de ser un problema para la mayoría de los colombianos.
El Latam Pulse Colombia de septiembre muestra que menos del 20 por ciento de los encuestados consideran que la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, los impuestos, el ambiente de negocios, la actividad económica, la inflación y/o la situación de las finanzas públicas sean los principales problemas del país. Por el contrario, la inseguridad, la criminalidad, el narcotráfico, el sistema de salud y la estabilidad democrática sí son preocupaciones importantes.
“Por eso, las propuestas para abordar estos últimos problemas serían el camino para el triunfo electoral en 2026”, reiteran en la entidad financiera.