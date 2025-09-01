La Policía nombró nuevo director de carabineros; ¿de quién se trata?

Tras la salida del general José James Roa, quien se venía desempeñando como director de Carabineros, la Policía optó por nombrar en el cargo al general Germán Oviedo Lamprea.

El nuevo director de la Policía de Carabineros es oriundo de Ibagué, Tolima, administrador policial, especialista en seguridad y gestión territorial y licenciado en administración superior de seguridad de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.

Así mismo, se informó que el oficial cuenta con 30 años de servicio en la Policía Nacional. Dentro de los retos que asume el oficial, de acuerdo con fuentes de la institución, está la de golpear a los grupos criminales que con su minería ilegal afectan los ecosistemas del país.

“Durante su trayectoria institucional se ha desempeñado en diferentes cargos a nivel táctico, operativo y estratégico, como en el Departamento de Policía Santander, Escuela de Aviación Policial, División de Servicio Aéreo, Dirección de Antinarcóticos, Dirección Nacional de Escuelas, Escuela de Policía Gabriel González, la Policía Metropolitana de La Sabana, Dirección de Bienestar Social como también en la Policía Metropolitana de Ibagué y en la Policía Metropolitana Santiago de Cali”, indicaron desde la Policía.