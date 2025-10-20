“La prepotencia del poder”: exgobernador de Nariño, Camilo Romero, vuelve a criticar al magistrado que lo investiga

El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, se volvió a referir al magistrado Ariel Torres en medio del juicio que avanza en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por las presuntas irregularidades en un contrato de comercialización de aguardiente, cuando era gobernador de ese departamento.

Romero advirtió que la Corte Suprema sería “una junta de generales en contra de un soldado”, después de los reproches a la defensa que ha ejercido Ruth Marina Pulido, la abogada suplente que fue designada ante las constantes excusas de Miguel Ángel del Río, el abogado titular de la defensa.

Pero para Romero, la propia Pulido “les ha dicho (a los implicados en el proceso) que es ‘carreta’ el término de igualdad de armas. No está aquí sentada como abogada suplente porque no existe la figura, está impuesto por un auto de la prepotencia del poder del magistrado Ariel Augusto”.