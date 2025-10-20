Suscribirse

Nación

“La prepotencia del poder”: exgobernador de Nariño, Camilo Romero, vuelve a criticar al magistrado que lo investiga

La Corte Suprema decidió continuar con el juicio contra Romero, después de la polémica con su defensa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 6:40 p. m.
No
Ariel Torres, magistrado de la Corte Suprema, y Camilo Romero, exgobernador de Nariño. | Foto: No

El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, se volvió a referir al magistrado Ariel Torres en medio del juicio que avanza en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por las presuntas irregularidades en un contrato de comercialización de aguardiente, cuando era gobernador de ese departamento.

Romero advirtió que la Corte Suprema sería “una junta de generales en contra de un soldado”, después de los reproches a la defensa que ha ejercido Ruth Marina Pulido, la abogada suplente que fue designada ante las constantes excusas de Miguel Ángel del Río, el abogado titular de la defensa.

Pero para Romero, la propia Pulido “les ha dicho (a los implicados en el proceso) que es ‘carreta’ el término de igualdad de armas. No está aquí sentada como abogada suplente porque no existe la figura, está impuesto por un auto de la prepotencia del poder del magistrado Ariel Augusto”.

Lo delicado es que esta nueva arremetida del también exfuncionario del Gobierno Petro, se dio después que la Corte dejó en firme el juicio en su contra tras resolver la polémica con su abogado y le advirtió medidas correccionales, si seguí con las “expresiones denigrantes e irrespetuosas” contra el magistrado Torres. ¿Terminará sancionado por este caso?

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jessi Uribe confesó situación con parto de Paola Jara por la que tendrían problema; destapó decisión que tomaría: “No soy capaz”

2. Presidente Daniel Noboa se adelantó y mostró cifras a Trump tras impasse con Gustavo Petro

3. Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

4. El incómodo momento que vivió un embajador en plena rueda de prensa con Donald Trump: “Usted tampoco me gusta”

5. Rodrigo Paz, tras ganar en Bolivia y poner fin a 20 años de la izquierda iniciados por Evo Morales: “A recuperar escenario internacional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Camilo RomeroCorte Suprema de Justiciagobernación de nariño

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.