La reacción de la exesposa de Petro por su foto junto a un jaguar y con gafas negras: “Para las admiradoras”

Mary Luz Herrán hizo un curioso comentario que despertó muchas reacciones en las redes sociales.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 3:36 p. m.
Mary Luz Herrán y el presidente Gustavo Petro.
Mary Luz Herrán y el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @MaryLuzHerran

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, reaccionó a la fotografía que el mandatario publicó luciendo una chaqueta, gafas negras y junto a un jaguar.

La imagen no tardó en hacerse viral y despertó muchos comentarios y reacciones, una de ellas fue de la expareja del jefe de Estado, quien hizo un curioso comentario en su cuenta de X.

“Para las admiradoras de mi ex, acá una foto donde se ve Paco. Regio“, escribió.

Asimismo, no dudó en referirse a la simbología que puede llegar a tener este animal en medio de la coyuntura política.

“El jaguar defiende la soberanía de nuestros pueblos de América“, manifestó.

