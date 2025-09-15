Lanzan nuevo movimiento cívico de mujeres en Colombia: “Es necesario generar conciencia”

Este lunes amanecieron vestidas con pañoletas vinotinto las estatuas de las principales ciudades de Colombia, en el marco del lanzamiento de un nuevo movimiento cívico denominado Mujeres por la democracia.

Con base en comunicado público que se dio a conocer en las últimas horas, se pretendería compartir un mensaje simbólico y potente: “Las mujeres están listas para defender la democracia. Las mujeres van a poner la democracia de moda”.

Se trata de una organización sin ánimo de lucro, de la que hacen parte 300 mujeres de distintas regiones y sectores del país, “comprometidas con fortalecer la democracia y defender las instituciones en Colombia”.

La fundación del movimiento coincidió con la conmemoración del día internacional de la democracia: “Se hace un llamado a cuidar y proteger los valores democráticos, recordando que la participación activa de las mujeres es esencial para consolidar un sistema político más sólido, plural e incluyente”.

Frente a la intervención de las estatuas en Cali y Bogotá, Diana Rojas, directora ejecutiva del movimiento, explicó lo que hay detrás de ello.

“Las esculturas no hablan, pero hoy están vestidas con un mensaje claro: la democracia está viva y debe ser cuidada por todos los colombianos. En los tiempos de polarización, la apuesta es simple pero determinante: resolver las diferencias con respeto, a través de una participación ciudadana, amplia y real”, dijo Rojas.

300 mujeres inauguran un movimiento cívico por la democracia: “En tiempos de polarización, la apuesta es simple, pero determinante”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/kyRcGaJj8c — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2025