Lanzan nuevo movimiento cívico de mujeres en Colombia: “Es necesario generar conciencia”

Con una intervención pública en diferentes ciudades del país, se inauguró nuevo movimiento cívico.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 5:15 p. m.
Intervención en estatuas en diferentes rincones del país por parte del nuevo movimiento de la democracia.
Intervención en estatuas en diferentes rincones del país por parte del nuevo movimiento de la democracia. | Foto: Suministrado a SEMANA.

Este lunes amanecieron vestidas con pañoletas vinotinto las estatuas de las principales ciudades de Colombia, en el marco del lanzamiento de un nuevo movimiento cívico denominado Mujeres por la democracia.

Con base en comunicado público que se dio a conocer en las últimas horas, se pretendería compartir un mensaje simbólico y potente: “Las mujeres están listas para defender la democracia. Las mujeres van a poner la democracia de moda”.

Se trata de una organización sin ánimo de lucro, de la que hacen parte 300 mujeres de distintas regiones y sectores del país, “comprometidas con fortalecer la democracia y defender las instituciones en Colombia”.

Contexto: Consejos de Juventud 2025: ¿por qué las mujeres serán protagonistas en estas elecciones?

La fundación del movimiento coincidió con la conmemoración del día internacional de la democracia: “Se hace un llamado a cuidar y proteger los valores democráticos, recordando que la participación activa de las mujeres es esencial para consolidar un sistema político más sólido, plural e incluyente”.

Frente a la intervención de las estatuas en Cali y Bogotá, Diana Rojas, directora ejecutiva del movimiento, explicó lo que hay detrás de ello.

“Las esculturas no hablan, pero hoy están vestidas con un mensaje claro: la democracia está viva y debe ser cuidada por todos los colombianos. En los tiempos de polarización, la apuesta es simple pero determinante: resolver las diferencias con respeto, a través de una participación ciudadana, amplia y real”, dijo Rojas.

Uno de los propósitos que se plantearon es generar conciencia sobre las ventajas de la democracia: “No es solo votar cada cuatro años, es también poder expresarse y organizarse libremente, exigir rendición de cuentas y participar en condiciones de igualdad”.

