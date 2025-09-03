Las tres universidades de “caché” de donde, según Gustavo Petro, salen los “abogados que nos quitan los derechos”

El presidente Gustavo Petro hizo declaraciones en su alocución sobre educación este martes que generaron polémica.

Por ejemplo, cuando aseguró que la educación pública es “cada vez más superior que la privada” dio un ejemplo llamativo. “¿Qué significa esto?" se preguntó Petro. Y luego dijo algo que causó revuelo “Universidades como Los Andes, la Javeriana, el Rosario, etc., las de ‘caché’ de donde salen los abogados que nos quitan los derechos. No todos, no hago esa crítica generalizada”.

Sus palabras se volvieron virales y desataron muchos comentarios. Por ejemplo, que no nombró al Externado, su universidad, que también tiene una de las facultades de derecho más prestigiosas del país.

En su alocución, el primer mandatario explicó su gestión en educación, aunque expertos han cuestionado la veracidad de las cifras.

Gustavo Petro habló de las “universidades de caché” y de los abogados que allí se gradúan. El presidente mencionó tres instituciones de educación superior. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IMMZfItbra — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2025

Dijo, entre muchas otras cosas, que a su gobierno se le debe un aumento de la calidad. “El país ha superado en mi gobierno sustancialmente la calidad de la educación. Estos puntos, que parecen pocos, 2 o 3, en realidad representan un promedio de todos los estudiantes. Esto significa un elevamiento del intelecto general de la sociedad, que es el camino a ser una sociedad del conocimiento, la única manera en la que podremos superar los actuales problemas de exterminio de la sociedad y conquistar una nueva sociedad en donde la interacción de los cerebros y de los corazones permita superar la codicia que nos está hundiendo”.

También explicó de nuevo por qué no está de acuerdo con que el inglés sea el idioma oficial de los colegios.

“Dicen que a mí no me gusta el inglés porque soy antiimperialista. El inglés no tiene que ver con el imperialismo. Tiene que ver más el español con el imperialismo”.

“No me gusta el inglés como idioma oficial de los colegios. Nosotros somos colombianos, no somos gringos, ni aristócratas ingleses”, agregó.