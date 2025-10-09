Suscribirse

Le dicen al presidente Petro en Bruselas que es “un verdadero orgullo latinoamericano”

El presidente Gustavo Petro está en Bruselas donde participa en el foro Global Gateway.

Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2025, 11:22 p. m.
Presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, participa en una serie de actividades en Bruselas, Bélgica, en el foro Global Gateway y de la Unión Europea.

En medio de uno de los eventos en Bruselas, ciudad en la que estará hasta el próximo 11 de octubre, Petro se encontró con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien lo llenó de elogios.

Correa compartió a través de su cuenta en la red social X dos imágenes con el presidente Petro, junto al mensaje: “En Bruselas, con un querido amigo y compañero, el presidente Gustavo Petro, un verdadero orgullo latinoamericano”.

A continuación, la publicación en X del expresidente Correa:

Redacción Confidenciales
Bogota, Colombia

Centro Democrático definió las reglas de juego para la composición de la lista a la Cámara por Bogotá

Redacción Confidenciales
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

Felipe “Pipe” Córdoba suspendió gira de tres días por el departamento del Huila por posible riesgo de atentado en su contra

Redacción Semana

