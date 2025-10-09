Le dicen al presidente Petro en Bruselas que es “un verdadero orgullo latinoamericano”

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, participa en una serie de actividades en Bruselas, Bélgica, en el foro Global Gateway y de la Unión Europea.

En medio de uno de los eventos en Bruselas, ciudad en la que estará hasta el próximo 11 de octubre, Petro se encontró con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien lo llenó de elogios.

Correa compartió a través de su cuenta en la red social X dos imágenes con el presidente Petro, junto al mensaje: “En Bruselas, con un querido amigo y compañero, el presidente Gustavo Petro, un verdadero orgullo latinoamericano”.

A continuación, la publicación en X del expresidente Correa: