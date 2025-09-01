Suscribirse

Impuestos

“Ley de financiamiento no tiene sino tasas e impuestos gravosos. Dudo que sea aprobada”: Óscar Darío Pérez

El congresista es conocedor del tema tributario, por su larga trayectoria en las comisiones económicas donde se tramitará el proyecto de ley.

Redacción Economía
1 de septiembre de 2025, 11:42 p. m.
Óscar Darío Pérez, congresista
Óscar Darío Pérez, congresista | Foto: Ministerio de Hacienda

Una vez destapado el contenido del proyecto de ley de financiamiento empezaron las reacciones por parte de los parlamentarios y, en particular, la de Óscar Darío Pérez, que desde hace tiempo está al frente de los temas económicos en las comisiones que se encargan de estos temas en el Congreso de la República, duda de que la reforma sea aprobada.

De hecho, señala que no se trata de una ley de financiamiento sino de una reforma tributaria y que “es una propuesta absolutamente alcabalera y fiscalista”.

El resumen realizado por el congresista dibuja una iniciativa legislativa altamente gravosa, puesto que: “aumenta el impuesto a la gasolina, toca el IVA de muchos bienes y servicios hoy protegidos o con tarifas disminuidas”.

EN VIVO. Estos son los impuestos que trae la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro

Pérez enfatiza en la gravación adicional al sistema financiero, subiendo hasta el 50 % el impuesto de renta, lo que finalmente terminará en hombros de los ciudadanos por la vía de tasas de interés, más restricciones al crédito.

Agrega además que el documento radicado por el gobierno en la secretaría de la Cámara de Representantes tiene un impuesto al carbono que, a su juicio, “aterriza directamente en el ACPM de vehículos, en la gasolina de carros y la de los aviones”.

Y no es todo. La reforma tributaria sube el impuesto a la ganancia ocasional, sin contar con el aumento en el impuesto a los licores. Es decir, buena parte de las medidas terminarán recayendo sobre todos los colombianos.

En tal sentido, según el argumento de Pérez, se trata de una reforma agresiva a la que “le veo muy pocas probabilidades de éxito en el Congreso de la República”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La hija de Marbelle reveló que tuvo que someterse a dos cirugías de emergencia: “Volveré pronto”

2. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ fue víctima de robo en su hogar; destapó fuertes videos

3. Guyana, país en conflicto con Venezuela, respaldó despliegue militar de EE. UU: “Debemos unirnos”

4. Nuevas normas para conductores de EE. UU. desde septiembre: estas son las multas que podrían enfrentar

5. Preocupación en los Dodgers: importante pitcher se une de nuevo a la lista de lesionados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma tributariaLey de financiamientoImpuestosMinistro de Hacienda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.