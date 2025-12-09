Confidenciales
Lina Cuartas asume como gobernadora encargada de Antioquia
La funcionaria estará a cargo del departamento mientas el mandatario regional adelanta una visita a Estados Unidos.
Andrés Julián Rendón asignó como gobernadora encargada de Antioquia la secretaria Privada del departamento, Lina Cuartas.
Cuartas estará en encargo entre el 10 y 12 de diciembre, mientras el mandatario local atiende una agenda en Estados Unidos por invitación de la administración de Donald Trump.
“La gobernadora encargada es comunicadora y relacionista corporativa, especialista en estudios políticos y experta en estrategia política”, afirmó la entidad en un comunicado.
Se destacó que Cuartas cuenta con más de 25 años de experiencia como periodista, directora y gerente de comunicaciones en el sector público y privado.