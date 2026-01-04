Confidenciales

Lo que dijo Alex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

El mensaje lo dejó por medio de su cuenta en X.

Gabriel Salazar López

4 de enero de 2026, 8:39 p. m.
Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla.
Alejandro Char, Alcalde de Barranquilla. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en una operación milimétrica que fue realizada en la ciudad de Caracas.

“La captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, además de un avance significativo hacia la justicia y la democracia, es un paso gigante que pueden dar millones de venezolanos que salieron de su tierra, para regresar a ella”, dijo el barranquillero.

Al mismo tiempo, señaló que desde su administración han trabajado por el bienestar de los venezolanos que residen en la capital del Atlántico.

“Esta captura es, sin duda, un símbolo de la libertad que tiene forma del abrazo de una madre que espera a su hijo volver; a los hijos que anhelan regresar a casa; a los nietos que nacieron lejos de su verdadero hogar”, agregó.

