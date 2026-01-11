Confidenciales

Los votantes que se declaran liberales están lejos de apoyar al petrismo en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El estudio también preguntó por ideología política, en el que los liberales se mostraron más cercanos a figuras de la derecha y la centroderecha.

Redacción Semana
11 de enero de 2026, 10:35 p. m.
Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026.
Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026. Foto: El País

La primera encuesta de AtlasIntel para SEMANA, publicada este fin de semana en su más reciente edición, mostró el panorama político con el que arranca el año 2026, de cara a las elecciones presidenciales.

El sondeo reveló que Abelardo de la Espriella, con el 28 %, e Iván Cepeda, con el 26,5 %, lideran la intención de voto de cara a la jornada electoral que se desarrollará el 31 de mayo, en su primera vuelta.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

En tercer lugar de la intención de voto se encuentra Sergio Fajardo (9,4 %), seguido por Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %), Aníbal Gaviria (1,3 %), Juan Manuel Galán (1,1 %), David Luna (0,9 %), Vicky Dávila (0,9 %), Daniel Quintero (0,4 %), Mauricio Cárdenas (0,4 %), Roy Barreras (0,2 %) y Daniel Palacios (0 %).

El estudio también preguntó por ideología política. En ese apartado, se destacó que Abelardo de la Espriella concentra el respaldo de la derecha (63,7 %), la centroderecha (33,8 %) y el centro (24,6 %), mientras que Iván Cepeda conquista a la izquierda (83,5 %) y la centroizquierda (68,1 %).

En ese sentido, los votantes que se declaran liberales están más orientados de cara a la jornada electoral a candidatos como Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia y Enrique Peñalosa.

Frente a los candidatos de izquierda o centroizquierda, como Iván Cepeda y Claudia López, la encuesta revela que los liberales se están alejando. Por Cepeda tan solo el 11,1 % de la intención de voto y por López 0 %.

La encuesta fue realizada entre el 5 y el 8 de enero y participaron 4.520 encuestados a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Encuesta Atlas Semana 010826 (7) by Publicaciones Semana S.A.

