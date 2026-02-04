Lucy Cruz de Quiñones se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

La Academia Colombiana de Jurisprudencia, después de 132 años, eligió a su primera mujer presidenta. Se trata de Lucy Cruz de Quiñones, quien, entre otras cosas, tendrá como prioridad crear una certificación que calificaría de manera independiente las fortalezas, desempeño y visión de las facultades de derecho de alta calidad.

“Ellas participarán voluntariamente en el programa para recibir un sello de nuestra academia, según sus mejores resultados. No es una competencia; el objetivo es que recuperemos para los alumnos de la carrera de Derecho la fundamentación en materias tan importantes como la filosofía del derecho, la sociología y la responsabilidad con la sociedad, entre otras“, dijo.

Además, indicó que la idea es hacer una especie de libro blanco acerca de lo que tiene que tener la sociedad en sus facultades de derecho.

De la misma forma, Cruz también tendrá el objetivo de adelantar un programa de reformas legislativas urgentes y de largo plazo, con el que se le propondrá al país cuáles son aquellas iniciativas que se adaptan a las nuevas realidades en todas las áreas del derecho.

La nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia estará acompañada en la mesa directiva por Rodrigo Puyo y Sandra Morell.