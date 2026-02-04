Confidenciales

Lucy Cruz de Quiñones se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

La mujer es vocera en temas de principios de derecho tributario, decretos de emergencia, organismos multilaterales, conflictos internacionales, entre otros.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
4 de febrero de 2026, 2:32 p. m.
Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Foto: Suministrada

La Academia Colombiana de Jurisprudencia, después de 132 años, eligió a su primera mujer presidenta. Se trata de Lucy Cruz de Quiñones, quien, entre otras cosas, tendrá como prioridad crear una certificación que calificaría de manera independiente las fortalezas, desempeño y visión de las facultades de derecho de alta calidad.

“Ellas participarán voluntariamente en el programa para recibir un sello de nuestra academia, según sus mejores resultados. No es una competencia; el objetivo es que recuperemos para los alumnos de la carrera de Derecho la fundamentación en materias tan importantes como la filosofía del derecho, la sociología y la responsabilidad con la sociedad, entre otras“, dijo.

Además, indicó que la idea es hacer una especie de libro blanco acerca de lo que tiene que tener la sociedad en sus facultades de derecho.

De la misma forma, Cruz también tendrá el objetivo de adelantar un programa de reformas legislativas urgentes y de largo plazo, con el que se le propondrá al país cuáles son aquellas iniciativas que se adaptan a las nuevas realidades en todas las áreas del derecho.

Confidenciales

Revelan curioso momento que se vivió en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Me pareció increíble”

Confidenciales

“No solo rompió topes, sino que lo hizo con plata de delincuentes”: Paloma Valencia arremete contra Petro tras reveladores audios de Pipe Tuluá

Confidenciales

Agencia Nacional de Tierras denuncia cobros ilegales en 25 departamentos del país: alerta sobre suplantación de funcionarios

Confidenciales

Gustavo Petro sorprendió a Donald Trump con un jaguar como regalo; esta es la foto

Confidenciales

“I like you”: Gustavo Petro cuenta lo que le dijo Donald Trump y se compromete a “aprender inglés”

Confidenciales

Gustavo Petro le contó a Julio Sánchez Cristo lo que le dijo Trump sobre la operación contra Maduro: “Me preguntó si me había asustado”

Confidenciales

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Finanzas

Trabajo para abogados: conozca las ofertas activas en Colombia

Finanzas

Oportunidades laborales para abogados: estas son las vacantes disponibles

Finanzas

Vacantes para abogados en Colombia: revise las ofertas activas

La nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia estará acompañada en la mesa directiva por Rodrigo Puyo y Sandra Morell.

VER MÁS

derecho

Más de Confidenciales

Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lucy Cruz de Quiñones se convierte en la primera mujer en ser presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Gustavo Petro y Donald Trump.

Revelan curioso momento que se vivió en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Me pareció increíble”

Paloma Valencia vinculó estas denuncias con la política de “paz total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No solo rompió topes, sino que lo hizo con plata de delincuentes”: Paloma Valencia arremete contra Petro tras reveladores audios de Pipe Tuluá

La denuncia la está haciendo la propia entidad del Estado.

Agencia Nacional de Tierras denuncia cobros ilegales en 25 departamentos del país: alerta sobre suplantación de funcionarios

Gustavo Petro, Donald Trump

Gustavo Petro sorprendió a Donald Trump con un jaguar como regalo; esta es la foto

El presidente, Gustavo Petro, al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026

“I like you”: Gustavo Petro cuenta lo que le dijo Donald Trump y se compromete a “aprender inglés”

Gustavo Petro Donald Trump Nicolás Maduro caturado

Gustavo Petro le contó a Julio Sánchez Cristo lo que le dijo Trump sobre la operación contra Maduro: “Me preguntó si me había asustado”

Gustavo Petro en su salida de la Casa Blanca

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Policías participaron de una riña entre ellos mismos en el occidente de Bogotá.

Video: Policía Metropolitana de Bogotá rechaza el comportamiento de uniformados que se golpearon en plena vía pública

El representante a la Cámara, Alejandro García, se sumó a la campaña del candidato presidencial, Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo anunció adhesión de congresista de la Alianza Verde y envió mensaje al partido: “Nunca me dejaron entrar”

Noticias Destacadas