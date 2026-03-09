Vacantes para abogados con salarios de hasta $7 millones: conozca cómo aplicar

Al ser una pieza fundamental para el funcionamiento de las instituciones, las empresas y la sociedad en general, los profesionales del derecho tienen un papel cada vez más relevante en la resolución de retos jurídicos complejos, una dinámica que también se refleja en la apertura de nuevas oportunidades laborales con salarios que pueden alcanzar los $7 millones de pesos mensuales, dirigidas a candidatos con distintos niveles de experiencia y formación académica.

Estas oportunidades se encuentran en diferentes ciudades del país y representan una opción para quienes desean fortalecer su carrera profesional, acceder a mejores ingresos o vincularse a nuevas organizaciones.

¿Cómo postularse?

Abogado(a) senior – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: $ 7.000.000

¿Le apasiona el derecho contractual y administrativo? Esta es su oportunidad para hacer parte de una compañía donde podrá aportar visión estratégica, análisis jurídico y defensa de intereses corporativos.

Responsabilidades:

Atender requerimientos y peticiones de la concesionaria, la interventoría y terceros.

Participar en reuniones estratégicas, defendiendo los derechos e intereses de la Compañía.

Proyectar y realizar seguimiento a procesos judiciales y administrativos.

Elaborar conceptos jurídicos y atender consultas internas.

Identificar y gestionar riesgos de fraude y corrupción, asegurando el cumplimiento de políticas corporativas.

Requerimientos:

Profesional en Derecho, con Especialización deseable en Derecho Público, Derecho Administrativo o Contratación Estatal.

Experiencia en derecho contractual y/o administrativo.

Alta capacidad de análisis, comunicación efectiva y orientación al cumplimiento.

Nivel de inglés intermedio.

Experiencia en el desarrollo de actividades en el campo del derecho administrativo, contratación estatal y privada, comercial y civil.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador jurídico – Medellín

Empresa: Psicología Jurimental

Salario: $ 7.000.000

Como jefe de equipo legal, tendrá la oportunidad de crecer y aprender en un entorno dinámico, donde la ética y la eficacia son valores centrales.

Responsabilidades:

Supervisar el equipo de abogados junior y senior.

Asegurar el cumplimiento de los estándares legales en todos los casos.

Desarrollar estrategias legales efectivas para casos penales.

Liderar reuniones para coordinar el trabajo del área legal.

Realizar, presentar y sustentar audiencias.

Requerimientos:

Título de abogado con especialización en derecho penal.

Experiencia mínima de 5 años en roles similares.

Capacidad de liderazgo y gestión de equipos.

Dominio de herramientas ofimáticas.

Excelente presentación personal.

Ingles.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado/a regional gestión cartera jurídica - Cali

Empresa: Coomeva

Salario: $ 3.800.000 a $ 4.100.000

En Bancoomeva se encuentran en la búsqueda de un/a abogado/a regional gestión cartera jurídica para la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

Gestionar la cartera jurídica de consumo e hipotecaria, asegurando el avance oportuno de los procesos y la correcta aplicación de lineamientos jurídicos.

Radicar y hacer seguimiento a los procesos ejecutivos, incluyendo actuaciones, estados y requerimientos judiciales.

Analizar pagarés, títulos valores, contratos hipotecarios y demás soportes, verificando su validez para la gestión jurídica y el proceso de cobro.

Negociar acuerdos de pago y soluciones jurídicas, proponiendo alternativas de recuperación ajustadas al marco legal.

Supervisar la gestión de firmas externas y gestionar procesos relacionados con garantías hipotecarias, asegurando calidad, cumplimiento y efectividad.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente. Especialización deseable en áreas afines.

Entre 2 y 4 años de experiencia en cartera jurídica de consumo e hipotecaria, conocimientos en derecho civil, procesal, garantías reales, sector financiero.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado(a) especialista en contratos – Bogotá D.C.

Empresa: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Salario: $ 6.900.000

En este rol será el responsable de garantizar que la gestión contractual sea impecable en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual, asegurando el cumplimiento de políticas internas y la protección de los activos intangibles.

Responsabilidades:

Crear y ajustar documentos contractuales alineados a los objetivos institucionales.

Emitir conceptos y análisis jurídicos rigurosos para la toma de decisiones.

Gestionar acuerdos y trámites relacionados con derechos de autor y propiedad industrial.

Asegurar que cada fase del contrato cumpla con el marco normativo.

Requerimientos:

Abogado(a) con especialización en Derecho Contractual, Administrativo o afines.

Experiencia Abogado(a) Especialista 1 de Contratos. Deseables estudios de Especialización

Experiencia demostrable en gestión de propiedad intelectual.

Alta capacidad analítica y redacción jurídica de excelencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de cumplimiento – Bogotá D.C.

Empresa: Su Servicio

Salario: $ 3.983.000

Como especialista en ética, tendrá la oportunidad de colaborar con diferentes departamentos, proporcionando orientación y asegurando que las prácticas se alineen con los más altos estándares éticos.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento de las normativas internas y externas.

Desarrollar e implementar políticas de cumplimiento.

Realizar auditorías internas para identificar riesgos potenciales.

Proporcionar orientación ética a los empleados.

Colaborar con diferentes departamentos para mejorar los procesos de cumplimiento.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho, Administración o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista de cumplimiento o especialista en ética.

Conocimiento profundo de normativas y regulaciones del sector.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

