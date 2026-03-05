Se buscan abogados en Bogotá: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Las ofertas laborales para profesionales en derecho se han ampliado en Bogotá con nuevas convocatorias abiertas en distintas organizaciones. Las vacantes están disponibles para perfiles con diferentes niveles de experiencia. Esto permite que tanto quienes están empezando su carrera como quienes ya cuentan con trayectoria profesional encuentren opciones acordes a su perfil.

Las empresas buscan talento con capacidades analíticas, habilidades de argumentación y conocimientos técnicos que respondan a las necesidades legales de las empresas. Estas convocatorias se suman a las oportunidades que se publican de manera permanente en la sección de Semana Empleos.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Abogado(a) para juicios fiscales

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

Como abogado fiscal, será parte fundamental del equipo, trabajando en estrecha colaboración con diversas áreas para asegurar el cumplimiento normativo y la defensa de los intereses de la empresa.

Responsabilidades:

Asesorar y representar a la empresa en juicios fiscales.

Elaborar estrategias legales para la defensa en casos de responsabilidad fiscal.

Colaborar con equipos internos para asegurar el cumplimiento de regulaciones fiscales.

Mantener actualizados los registros y documentación legal.

Proveer orientación legal sobre regulación fiscal a otras áreas de la empresa.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Mínimo 3 años de experiencia en derecho fiscal o en juicios fiscales.

Conocimiento profundo en legislación fiscal y seguros.

Capacidad para gestionar múltiples casos simultáneamente.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado – Procesos civiles

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se busca un abogado profesional encargado de elaborar y realizar seguimiento a solicitudes de orden de aprehensión y demás actuaciones relacionadas con garantías mobiliarias.

Responsabilidades:

Elaboración y radicación de solicitudes de orden de aprehensión.

Seguimiento a procesos relacionados con garantías mobiliarias.

Gestión ante juzgados, organismos de tránsito y entidades administrativas.

Comunicación y coordinación con autoridades externas (Policía, notarías, entre otros).

Seguimiento jurídico hasta la materialización de la aprehensión del bien.

Reporte de gestión al Coordinador Jurídico.

Requerimientos:

Profesional en Derecho (título universitario).

Experiencia mínima de 6 meses en procesos civiles o comerciales.

Conocimiento en garantías mobiliarias y procesos de aprehensión (deseable).

Capacidad de seguimiento procesal y gestión externa.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado

Empresa: Gastronómica y Cía

Salario: A convenir

Este rol le permitirá contribuir al crecimiento corporativo, asegurando la correcta aplicación de normativas y previniendo riesgos legales.

Responsabilidades:

Asesorar a la empresa en asuntos legales corporativos.

Redactar y revisar contratos y documentos legales.

Asegurar el cumplimiento normativo de las operaciones.

Identificar y gestionar riesgos legales potenciales.

Colaborar en la estrategia de expansión de la empresa.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 5 años en asesoría legal empresarial.

Conocimiento en normatividad y cumplimiento corporativo.

Habilidades en negociación y análisis jurídico.

Experiencia en redacción de documentos legales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado(a) de proyectos inmobiliarios y de construcción

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.200.000 a $ 4.800.000

Si cuenta con experiencia en derecho comercial y urbanístico, y le apasiona la estructuración y ejecución jurídica de proyectos de construcción, esta es su oportunidad para potenciar su carrera.

Responsabilidades:

Asesorar legalmente en proyectos de construcción e inmobiliarios.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento normativo en los proyectos.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar la viabilidad legal de los proyectos.

Requerimientos:

Profesional en derecho preferiblemente con especialización en derecho Inmobiliario.

Experiencia mínima de 3 años en proyectos de construcción e inmobiliarios.

Asesoría legal integral, elaborar y estructurar documentos contractuales, y gestionar simultáneamente múltiples proyectos en coordinación efectiva con equipos interdisciplinarios.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado (a) junior comercial

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

Arturo Calle busca un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.

Elaborar y revisar documentos legales y contratos.

Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.

Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.