Luz María Zapata, saliente directora de Asocapitales, se defiende de las críticas por su gestión y niega cercanía con el Gobierno Petro

Luego de las fuertes declaraciones del mandatario antioqueño, Zapata publicó un video de más de siete minutos en el que se defiende de las acusaciones de Gutiérrez. La mujer aseguró que Fico fue el “determinador” para que se fuera, pese a que su mandato iba hasta el próximo año y que lo apoyó en su momento. “Él ha sido una persona muy compleja, no entendí su cambio, él lo sabrá bien“, comentó.

Finalmente, la exdirigente gremial tachó de “cobarde” al alcalde Gutiérrez por haber involucrado a los alcaldes Alejandro Eder, de Cali, y a Carlos Fernando Galán, de Bogotá. “Qué actitud tan cobarde, alcalde (...) No meta a los demás alcaldes porque fue usted el que inició todo esto en la asamblea ordinaria del 22 de marzo. Usted ahí me acusó de malos manejos, pero también me hizo responsable de modificar los estatutos para quedarme un periodo de cuatro años y se le olvidó que fue usted el que cambió los estatutos en su periodo pasado”.