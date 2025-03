¿Marchas de Petro son para presionar al Congreso? Armando Benedetti respondió la incómoda pregunta. Esto dijo

Se trata del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien respondió sin tapujos sobre si las marchas son para ejercer presión al Legislativo, en donde no avanzan las reformas de Petro.

Benedetti, fue enfático en señalar que las marchas no son un mecanismo de presión, señalando que la movilización en las calles es un elemento de la democracia.

“A ver, yo tendría que explicar por qué tiene miedo, pero yo no digo que no los hayan amenazado. Y si los amenazan, habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos y brindarles las mayores medidas de protección. Pero no puede tener miedo porque la gente esté marchando en la calle”, dijo el ministro del Interior sobre el riesgo que han expresado los congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral.