Margarita Rosa de Francisco hizo particular comentario sobre foto de Petro y recibió dura respuesta: “La belleza es subjetiva”

La actriz Margarita Rosa de Francisco desató cientos de reacciones al comentar la foto que el presidente Petro publicó en sus redes sociales vistiendo una chaqueta que le hicieron los habitantes de la calle para la celebración de un almuerzo el pasado 24 de diciembre.

La también presentadora compartió la imagen en su cuenta de X y soltó una particular frase que ha llamado la atención.

“¿Por qué me parece sexy esta foto?”, preguntó.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y en cuestión de minutos se hizo viral, recibiendo muchas respuestas. Una de ellas fue la de la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien no dudó en lanzarle un duro dardo.

“La belleza es subjetiva, pero cuando se vuelve fanatismo, también se queda ciega”, escribió.

Además, otros ciudadanos también han decidido comentarle el trino a la reconocida actriz, que hasta el momento no ha respondido a nada de lo que se le ha dicho.