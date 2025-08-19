Confidenciales
María Elvira Salazar advierte a Nicolás Maduro tras tensiones con Estados Unidos: “Tiene los días contados”
La representante a la Cámara estadounidense se manifestó tras las acciones tomadas por el gobierno de Donald Trump contra la dictadura venezolana.
A través de su cuenta de X, la congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar habló acerca de las crecientes tensiones entre la administración de Donald Trump con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, esto luego de que la Casa Blanca enviara tres buques de guerra cerca del mar venezolano, y de que Washington asegurara que usará “todo su poder” contra la dictadura.
“La administración Trump lo tiene clarísimo desde el día uno: Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Él es la cabeza de la serpiente criminal, líder de un cartel que envenena a nuestros hijos con fentanilo y exporta al Tren de Aragua para sembrar terror en nuestras comunidades”, manifestó la representante a la Cámara.
La administración Trump lo tiene clarísimo desde el día uno: Maduro NO es el presidente legítimo de Venezuela.— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) August 19, 2025
Él es la cabeza de la serpiente criminal, líder de un cartel que envenena a nuestros hijos con fentanilo y exporta al Tren de Aragua para sembrar terror en nuestras… https://t.co/tE0zHb2aGF
Luego, siguió con sus advertencias contra el dictador y su régimen. “Maduro tiene que irse y el envío de drogas hacia EE. UU. debe parar. ¡Sus días están contados! La libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador. Todo mi apoyo con el pueblo venezolano, ahora más que nunca. ¡Venezuela será libre!”, cerró la congresista por el estado de la Florida.
Salazar hizo eco del mensaje de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien manifestó que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a “usar todo su poder” con el objetivo de frenar el “flujo de drogas hacia su país” tras confirmar el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.