María Fernanda Cabal a Gustavo Petro sobre su cita con Donald Trump: “Le falta estudiar más... Allá no llegará a decir boberías”

En una intervención pública este viernes, el presidente Gustavo Petro contó lo que quiere decirle a Donald Trump este 3 de enero. Ambos mandatarios sostendrán en esa fecha una reunión en la Casa Blanca, tras meses de tensiones. La cita se concretó una semana después de la operación que permitió la caída de Nicolás Maduro.

¿Donald Trump sacará a Petro de la Lista Clinton luego de su cita en la Casa Blanca? Exembajador responde

En su discurso, el presidente Petro aseguró que “yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles; él ha visto lo que producen. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con bombas de semillas”.

Petro, le falta estudiar más al Pte Trump. Allá no llegará a decir boberías como esta.



Resultados es lo que debe presentar. pic.twitter.com/2b5t1Kkvnh — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 24, 2026

“Petro, le falta estudiar más al presidente Trump. Allá no llegará a decir boberías como esta. Resultados es lo que debe presentar”, dijo Cabal.

Vea la entrevista con el exembajador de Estados Unidos, James Story, sobre si Trump puede sacar al presidente Petro de la lista Clinton en esa cita: