CONFIDENCIALES

María Fernanda Cabal a Gustavo Petro sobre su cita con Donald Trump: “Le falta estudiar más... Allá no llegará a decir boberías”

El presidente colombiano dio detalles de lo que va a decir en la reunión en la Casa Blanca.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 1:10 p. m.
Donald Trump y Gustavo Petro.
Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / AP / Presidencia

En una intervención pública este viernes, el presidente Gustavo Petro contó lo que quiere decirle a Donald Trump este 3 de enero. Ambos mandatarios sostendrán en esa fecha una reunión en la Casa Blanca, tras meses de tensiones. La cita se concretó una semana después de la operación que permitió la caída de Nicolás Maduro.

¿Donald Trump sacará a Petro de la Lista Clinton luego de su cita en la Casa Blanca? Exembajador responde

En su discurso, el presidente Petro aseguró que “yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles; él ha visto lo que producen. Quiero ir a hablar de bombardear, pero no a seres humanos, sino la tierra con bombas de semillas”.

“Petro, le falta estudiar más al presidente Trump. Allá no llegará a decir boberías como esta. Resultados es lo que debe presentar”, dijo Cabal.

Vea la entrevista con el exembajador de Estados Unidos, James Story, sobre si Trump puede sacar al presidente Petro de la lista Clinton en esa cita:

Confidenciales

Popular primera ministra europea aseguró que Trump debería ganar el Nobel de Paz: lo postulará

Confidenciales

“Diosdado Cabello, el demonio de los demonios”: Álvaro Uribe habla de los peligros de que el líder chavista siga en Venezuela

Confidenciales

Jorge Glas, el punto de la discordia entre Noboa y Petro

Confidenciales

El salario de los congresistas y cuando Gustavo Petro pensaba distinto

Confidenciales

Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

Confidenciales

Lo que cuenta Carlos Lehder de la prisión en la que está Nicolás Maduro

Confidenciales

Gustavo Petro y Angie Rodríguez, una relación fría, pero no rota

Política

María Fernanda Cabal presentó una queja en la Procuraduría contra Armando Benedetti: “Es participación indebida en política”

Confidenciales

María Fernanda Cabal visitó la Casa Blanca y se reunió con congresistas republicanos

Política

María Fernanda Cabal advierte sobre posible “feria de contratos” en el Gobierno Nacional

YouTube video qouW1mV6-8s thumbnail

Más de Confidenciales

Venezuela Colombia Gustavo Petro Donald Trump

María Fernanda Cabal a Gustavo Petro sobre su cita con Donald Trump: “Le falta estudiar más... Allá no llegará a decir boberías”

262 / 5.000 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante su discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026.

Popular primera ministra europea aseguró que Trump debería ganar el Nobel de Paz: lo postulará

Diosdado Cabello y Álvaro Uribe

“Diosdado Cabello, el demonio de los demonios”: Álvaro Uribe habla de los peligros de que el líder chavista siga en Venezuela

Presidente Gustavo Petro y Jorge Glas

Jorge Glas, el punto de la discordia entre Noboa y Petro

Gustavo Petro Congreso Senado

El salario de los congresistas y cuando Gustavo Petro pensaba distinto

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

Carlos Lehder y Nicolás Maduro.

Lo que cuenta Carlos Lehder de la prisión en la que está Nicolás Maduro

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir.

Gustavo Petro y Angie Rodríguez, una relación fría, pero no rota

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Petro ordenó la insubsistencia del polémico director de la Unidad de Víctimas. SEMANA alertó posibles irregularidades en la entidad

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.

Las cifras del uso de la inteligencia artificial en el mundo

Noticias Destacadas