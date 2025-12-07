María Fernanda Cabal estalló contra el Gobierno Petro por nuevos atentados: “Románticos de la criminalidad”

La senadora María Fernanda Cabal estalló contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras los dos nuevos atentados ocurridos en las últimas horas.

El primer hecho se presentó contra la Estación de Policía de Tesalia, Huila. Allí, el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, accionó cilindros bomba, explosivos y abrió fuego con armas de largo alcance.

El otro atentado se registró en el municipio de Balboa, Cauca, donde 15 personas resultaron heridas tras la activación de una moto bomba.

Por ello, la congresista del Centro Democrático no dudó en cuestionar con dureza, a través de su cuenta de X, al Ejecutivo y sostuvo que fue un “sábado marcado por el terrorismo”.

Además, aprovechó para lanzarle un dardo a la llamada paz total, una de las banderas más importantes que ha tenido el jefe de Estado durante sus años de mandato.

“Solo este gobierno manejado por ‘románticos’ de la criminalidad puede hablar de paz total, cuando en realidad están masacrando a la población”, señaló.