María Fernanda Cabal hace fuerte comentario contra Juliana Guerrero y lanza advertencia

La joven de 23 años, recientemente fue designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Redacción Confidenciales
2 de septiembre de 2025, 10:12 p. m.
María Fernanda Cabal y Juliana Guerrero
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal y Juliana Guerrero. | Foto: Colprensa

El Gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve a generar polémica luego de que Juliana Guerrero, quien fue designada recientemente como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad, esté enfrentando fuertes cuestionamientos sobre la validez de sus estudios.

Y es que Guerrero, en cuestión de días, pasó de tener solo títulos técnicos a contar con uno profesional; más exactamente, como contadora pública.

Contexto: Petro defendió a Juliana Guerrero, quien tendrá alto cargo en su Gobierno. Compartió trino: “Les molesta que sea negra”

En medio de dicha polémica, la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, hizo un fuerte comentario contra la joven de 23 años y aprovechó para lanzar una advertencia, en caso de que ella logre ganar las presidenciales de 2026.

“A partir del 7 de agosto, llegaré a barrer con la mediocridad en el alto gobierno. No podemos seguir entregando cargos públicos a quienes no están preparados o, peor aún, a quienes llegan por simple cuota política. El Estado debe estar en manos de los mejores: el mérito y la experiencia no son opcionales, son garantía de eficiencia, transparencia y resultados", dijo puntualmente Cabal a través de su cuenta en X.

