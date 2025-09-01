Suscribirse

Petro defendió a Juliana Guerrero, quien tendrá alto cargo en su Gobierno. Compartió trino: “Les molesta que sea negra”

Guerrero ha recibido varias críticas que apuntan a que no cumpliría los requisitos para asumir el Viceministerio de Juventudes.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 5:08 p. m.
Gustavo Petro y Juliana Guerrero
Gustavo Petro y Juliana Guerrero. | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

No paran los cuestionamientos por el nombramiento que realizará el presidente de la República, Gustavo Petro, de Juliana Guerrero, como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Varios sectores políticos han cuestionado que Guerrero cumpla con los requisitos para asumir ese alto cargo en el Gobierno nacional. Es el caso de la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

A través de su cuenta personal de X, expresó la congresista: “Juliana, para poder ser designada como viceministra de la Juventud, debe acreditar uno de estos dos requisitos: 1. Contar con título profesional y un posgrado en cualquier modalidad. 2. O tener título profesional y al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada”.

maría fernanda cabal
María Fernanda Cabal | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ-SEMANA

“De acuerdo con la hoja de vida publicada, no cumple con ninguno de ellos. Revisar la (Resolución 178 del 10 de abril de 2024). Recordemos que de manera express logró su título en contaduría”, anotó la senadora María Fernanda Cabal.

En otro mensaje dijo Cabal: “Juliana Guerrero y sus viajes en aeronaves oficiales. El 19 de junio de 2025, la aeronave oficial PNC-0242 (ATR) operó la ruta Bogotá – Valledupar. Costo del trayecto: $34.726.028, cubierto con el Convenio Interadministrativo 400 entre @MinInterior y@PoliciaColombia, por valor total de $7.000 millones”.

Sobre esa ola de críticas a Juliana Guerrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, la defendió por medio de su cuenta personal de X.

Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti.
Juliana Guerrero, mano derecha de Armando Benedetti. | Foto: Suministrada

El mensaje expresa que: “Lo que les molesta de Juliana Guerrero es que sea negra y de clase media. Para la extrema derecha solo los hijos de los narcos y mafiosos pueden ser ministros y viceministros. Así tenían acostumbrada a Colombia, a normalizar la cochinada”.

Trino que compartió Gustavo Petro sobre Juliana Guerrero
Trino que compartió Gustavo Petro sobre Juliana Guerrero | Foto: Trino que compartió Gustavo Petro sobre Juliana Guerrero

Cabe reseñar que Juliana Guerrero, quien se dio a conocer como la mano derecha del ministro del Interior, Armando Benedetti, es investigada por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía Nacional.

Por último, la joven de 23 años, se fue ganando la confianza del presidente Petro. Fue presentada al país por el mismo mandatario en el primer consejo de ministros televisado en vivo el pasado 4 de febrero. Luego, los colombianos conocieron su cascada de polémicas, entre ellas, sus vuelos en avión y helicóptero pagados por el Ministerio del Interior.

