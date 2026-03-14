María Fernanda Cabal recordó mensaje de Iván Cepeda sobre Fidel Castro

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y exprecandidata presidencial, decidió compartir a través de su cuenta en X el pantallazo de una publicación que hizo hace 10 años el hoy aspirante a la Presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Se trata de un mensaje de Cepeda en X, del 26 de noviembre de 2016, en el que se refería a quien fue el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, quien murió el 25 de noviembre de 2016 .

María Fernanda Cabal ‘destroza’ a Petro tras sus trinos: “Plumas las que se pone él en las fiestas y lentejuelas las que se pone en su círculo de amiguetes”

Precisamente, un día después de la muerte de Castro, Cepeda indicó: “Fidel Castro marcó y marcará nuestras vidas como una de las más grandes figuras revolucionarias de nuestro tiempo”.

Ahora, Cabal recordó ese mensaje de Cepeda con un escrito en X, este sábado, 14 de marzo: “Adorador de comunistas, “defensor” de guerrilleros un peligro para la democracia".