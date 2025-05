María José Monroy, la escritora promesa más joven de la Filbo 2025, lanzó su primer libro a sus 16 años

“En cada poema y línea me siento reflejada. Allí, a través de los versos, plasmo mis emociones, sentimientos y respuestas. Cada poema expresa mucho de lo que soy, de lo que estoy buscando y de lo que me conecta con lo profundo de mi ser. ¿Dónde está el arcoíris cuando hay eclipse?, es parte de lo que soy", aseguró la joven escritora.

De acuerdo con Monroy, el título de este libro se traduce en la tranquilidad de ver el arcoíris y la sensación de incertidumbre que genera un eclipse. “Espero que el eclipse nunca termine, que el mar no se separe de la arena, que el motor del corazón sea su velocidad, las flores no acaben de florecer, los viajes sigan siendo en cohete, el amor no se pierda, el romance no se extinga, la familia perdure, los amigos acompañen, los libros sigan en tinta”, concluyó.