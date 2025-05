Martha Peralta denuncia “fraude” en la votación de la consulta popular en el Senado

La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta acudió a sus redes sociales para asegurar que no la dejaron votar y que eso configura un fraude en la sesión.

“No hubo garantías para la votación de la #ConsultaPopular por parte de la mesa directiva. La votación no duró ni dos minutos, aun sabiendo que en el punto anterior varios senadores nos habíamos declarado impedidos y habíamos dejado constancia del retiro del recinto".

“Aquí el secretario del Senado tacha un voto por el ‘sí’ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación, que es obligatoria, y se consuma el fraude contra el pueblo”.