Martha Peralta encabezará lista al Senado del MAIS y aclara que no es una ruptura con el Pacto Histórico

El Movimiento Social e Indígena decidió no hacer parte de la coalición de izquierda.

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 9:37 p. m.
La senadora Martha Peralta ha sido señalada, con pruebas, como parte del entramado de corrupción de la UNGRD.
La senadora Martha Peralta buscará su reelección para el Senado | Foto: guillermo torres - semana

El 8 de diciembre vencerá el plazo para que los partidos y movimientos inscriban sus listas al Senado y la Cámara de Representantes, con miras a las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Por esa razón, se están haciendo las inscripciones y sorprendió que Martha Peralta, férrea defensora del presidente Gustavo Petro, no estará en la lista del Pacto Histórico, ya que encabezará la agrupación de aspirantes del Mais, por la circunscripción indígena.

El Mais decidió no hacer parte de la fusión con el Pacto Histórico, razón por la cual presentaron su propia lista.

Peralta es la primera mujer wayú elegida al Senado en la historia del país y, en los últimos cuatro años, ha integrado la Comisión Séptima.

“Las reformas son para que el Estado llegue donde vive la gente. Cuando hay agua, hay vida y hay dignidad”, dijo la congresistas tras inscribirse como aspirante.

El partido dijo en un comunicado que “el Movimiento Mais, en pleno, reconoció en Martha Peralta Epieyú una voz firme y representativa tanto de los pueblos indígenas como de los sectores sociales que, históricamente, han luchado por justicia, equidad y derechos colectivos”.

Sin embargo, Peralta aclaró que esta decisión no se trata de una ruptura con el Pacto Histórico y que se apoyará plenamente al Frente Amplio.

También confirmó que estarán presentes en el Frente Amplio para defender la continuidad de las políticas de Gustavo Petro.

“Hoy, no estamos en la lista del Pacto Histórico, vamos a defender la personería jurídica de nuestro partido Mais, vamos a defender su autonomía, nuestra identidad y también la diversidad que representa nuestro movimiento. Esto no es una ruptura, porque cuando el cambio es real, la unidad se multiplica, y vamos a ir al Frente Amplio para ganar la Presidencia de la República”, señaló.

Junto a Peralta estarán aspirando al Senado Nelson Cucuñame y Julio César Estrada.

