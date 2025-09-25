Suscribirse

Más de 90 órdenes de captura ejecuta la Policía al día por delitos de homicidio y hurto

La Policía busca materializar 21.000 capturas pendientes por hacerse efectivas.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 4:22 p. m.
Capturan a alias Calvin Rodríguez
Más de 90 ordenes de captura ejecuta la Policía al día por delitos de homicidio y hurto. | Foto: Policía Nacional de Colombia

Las órdenes de captura por delitos como homicidio, hurto y delitos que afectan a los menores de edad son de las que más ejecutan los integrantes de la Policía Judicial.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, en promedio al día se ejecutan 92 capturas contra personas involucradas en dichas conductas penales.

Según la autoridad, lo que se busca es materializar 21.000 capturas que se encuentran vigentes contra personas que tienen deudas con la justicia relacionadas con condenas pendientes de pagar, medidas de aseguramiento que deben cumplir en centros carcelarios, entre otros.

De las 21.000 capturas pendientes, la Policía indicó que ya se ha cumplido con más de 13.000, lo que ha permitido la materialización de 13.768 capturas por orden judicial.

“En promedio, desde el inicio del Plan Cazador, se ejecutan 92 órdenes de captura al día, principalmente por delitos como hurto (2.694), homicidio (1.538) y delitos contra niños, niñas y adolescentes (900)”, indicó la Policía.

Asimismo, señaló la autoridad que “estos resultados tienen un impacto directo en la reducción de la criminalidad. En el caso del hurto, se registra una disminución del 14 % en los hechos denunciados durante 2025, con reducción en todas sus modalidades”.

Sobre el delito de mayor impacto en el Plan Cazador, manifestó la Policía que “el homicidio continúa representando un reto: pese a registrar un incremento del 2,5 %, gracias al ‘Plan Cazador’ las autoridades capturan en promedio 70 personas por semana mediante orden judicial. En lo corrido de 2025, se han realizado 3.877 capturas por homicidio”.

