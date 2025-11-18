Confidenciales
Mauricio Cárdenas alcanzó un millón de firmas para avalar su candidatura presidencial
El exministro espera llegar a la Casa de Nariño con el aval de firmas.
El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que superó un millón de firmas de ciudadanos con las que aspira respaldar su candidatura por la Presidencia.
“Colombia necesita un experto. Necesita a alguien que entienda la economía, que sepa cómo crear empleo, cómo recuperar la seguridad y cómo estabilizar un país que viene de años de crisis y malas decisiones. Ese es el mensaje más claro que nos dejan estas firmas”, dijo Cárdenas.
Él interpretó que el millón de firmas sería una señal contundente de que los colombianos están pidiendo soluciones reales, serias y responsables.
“Detrás de cada firma hay una historia, un anhelo y una esperanza. Hoy les agradezco a todos por confiar en este proyecto que busca reconstruir el país con experiencia, técnica y resultados”, concluyó el precandidato.