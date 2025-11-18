Suscribirse

Confidenciales

Mauricio Cárdenas alcanzó un millón de firmas para avalar su candidatura presidencial

El exministro espera llegar a la Casa de Nariño con el aval de firmas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 10:53 p. m.
Mauricio Cárdenas
Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que superó un millón de firmas de ciudadanos con las que aspira respaldar su candidatura por la Presidencia.

“Colombia necesita un experto. Necesita a alguien que entienda la economía, que sepa cómo crear empleo, cómo recuperar la seguridad y cómo estabilizar un país que viene de años de crisis y malas decisiones. Ese es el mensaje más claro que nos dejan estas firmas”, dijo Cárdenas.

Contexto: Mauricio Cárdenas desmintió supuesto ataque en su contra en el Centro Internacional de Bogotá

Él interpretó que el millón de firmas sería una señal contundente de que los colombianos están pidiendo soluciones reales, serias y responsables.

“Detrás de cada firma hay una historia, un anhelo y una esperanza. Hoy les agradezco a todos por confiar en este proyecto que busca reconstruir el país con experiencia, técnica y resultados”, concluyó el precandidato.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el hombre capturado por el presunto asesinato de Harold Aroca en Bogotá. “Debe pagar la máxima pena”

2. La millonada que habría gastado el presidente Petro en su último viaje a Nueva York y que fue denunciada por María Fernanda Cabal

3. Gobernación de Cundinamarca bajo la lupa; es demandada por aplicar descuentos en matrículas vehiculares

4. Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

5. Versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio Cárdenas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.