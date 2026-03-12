Mauricio Lizcano presentó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su fórmula vicepresidencial

Se siguen conociendo las caras de las fórmulas vicepresidenciales que se darán cita en las próximas elecciones del 31 de mayo en la primera vuelta para intentar conquistar la Casa de Nariño.

Según reveló el medio Minuto60, el candidato presidencial Mauricio Lizcano escogió al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, para que lo acompañe como vicepresidente.

Reyes, conocido como Mr. Taxes, también se perfilaba como aspirante presidencial, pero en las últimas horas habría aceptado ser fórmula del exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia.

Hasta el momento, ambos no se han pronunciado al respecto. Se espera un comunicado oficial sobre este anuncio.