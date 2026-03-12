Confidenciales

Mauricio Lizcano presentó al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su fórmula vicepresidencial

Reyes, conocido como Mr. Taxes, también se perfilaba como aspirante presidencial.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
12 de marzo de 2026, 10:38 p. m.
Exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, y el candidato presidencial Mauricio Lizcano.
Exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, y el candidato presidencial Mauricio Lizcano. Foto: SEMANA

Se siguen conociendo las caras de las fórmulas vicepresidenciales que se darán cita en las próximas elecciones del 31 de mayo en la primera vuelta para intentar conquistar la Casa de Nariño.

Según reveló el medio Minuto60, el candidato presidencial Mauricio Lizcano escogió al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, para que lo acompañe como vicepresidente.

Reyes, conocido como Mr. Taxes, también se perfilaba como aspirante presidencial, pero en las últimas horas habría aceptado ser fórmula del exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia.

Hasta el momento, ambos no se han pronunciado al respecto. Se espera un comunicado oficial sobre este anuncio.

Confidenciales

Así fue el encuentro entre el cantante Miguel Bosé y el expresidente César Gaviria

Confidenciales

El espaldarazo del expresidente Uribe a la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Confidenciales

Iván Cepeda se reunió con Luiz Inácio Lula da Silva: “Pude trasmitirle la admiración”

Confidenciales

“Inatajable”: así describen la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

Cita de Delcy Rodríguez y Gustavo Petro: Cori pide que prime “una política exterior colombiana basada en la defensa del interés nacional”

Confidenciales

Andrés Pastrana: “Te robaste la Presidencia, Gustavo Petro”

Confidenciales

El resultado electoral del progresismo en Nariño: así quedó el mapa político en la región

Política

Mauricio Lizcano habló de los bajos resultados de Claudia López y Roy Barreras y les pidió que se unan a su campaña

Confidenciales

Mauricio Lizcano oficializa su candidatura presidencial y anuncia que competirá en primera vuelta: “Vamos a acabar con los extremos”

Confidenciales

Mauricio Lizcano recibió coaval del partido ASI