Confidenciales

Medellín, elegida capital mundial del libro 2027

La noticia fue confirmada por el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de marzo de 2026, 9:57 a. m.
Panorámica de Medellín.
Panorámica de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

La ciudad de Medellín fue seleccionada por la Unesco como la capital mundial del libro para la vigencia del 2027. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X: “Felicitaciones a Medellín y a Laura Guillén, nuestra embajadora en la Unesco. Medellín ha sido escogida como capital mundial del libro. Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades”.

El alcalde Federico Gutiérrez dijo que la postulación fue liderada por su administración, y que se presentó en la última edición de la fiesta del libro y la cultura.

“Convencidos de que Medellín tiene mucho para contar sobre cómo los libros pueden abrir oportunidades, fortalecer el pensamiento crítico y acercar a los ciudadanos al conocimiento”, destacó Gutiérrez.

El alcalde agregó que ser la capital mundial del libro es una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que se está haciendo en la capital de Antioquia.

Confidenciales

María Fernanda Cabal recordó mensaje de Iván Cepeda sobre Fidel Castro

Confidenciales

Estados Unidos iza su bandera en Venezuela después de siete años

Confidenciales

Exfuncionarios de Iván Duque, cotizados en esta campaña presidencial

Confidenciales

Armando Benedetti y la competencia a la vista por la Alcaldía de Barranquilla

Confidenciales

Las coincidencias entre Paloma Valencia y la familia Galán Pachón

Confidenciales

Cambio Radical definirá a qué candidato presidencial respaldará

Confidenciales

La “encrucijada en el alma” de María Fernanda Cabal

Medellín

Chet Hanks se marchó de Medellín tras superar su lío migratorio y envió un contundente mensaje

Medellín

Túnel de Oriente: Así avanza la megaobra que reducirá los trancones hacia el aeropuerto de Rionegro

Contenido en colaboración

Cantagirone, la empresa que redefinió el lujo residencial en Medellín: “Apartamentos que se sienten como una casa en altura”

VER MÁS

Medellín