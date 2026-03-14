Medellín, elegida capital mundial del libro 2027

La ciudad de Medellín fue seleccionada por la Unesco como la capital mundial del libro para la vigencia del 2027. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X: “Felicitaciones a Medellín y a Laura Guillén, nuestra embajadora en la Unesco. Medellín ha sido escogida como capital mundial del libro. Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades”.

El alcalde Federico Gutiérrez dijo que la postulación fue liderada por su administración, y que se presentó en la última edición de la fiesta del libro y la cultura.

“Convencidos de que Medellín tiene mucho para contar sobre cómo los libros pueden abrir oportunidades, fortalecer el pensamiento crítico y acercar a los ciudadanos al conocimiento”, destacó Gutiérrez.

El alcalde agregó que ser la capital mundial del libro es una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que se está haciendo en la capital de Antioquia.